El histórico club que sorprende y vuelve a la Champions League 21 años después

Antes de quedar encuadrado en un grupo junto a Chelsea, Liverpool y Anderlecht, los de Serra Ferrer tuvieron que pasar una eliminatoria previa ante el Mónaco con una victoria en casa con gol del brasileño Edu y un empate a dos en el 'Luis II' monegasco, con un doblete de Ricardo Oliveira que neutralizó los goles galos anotados por Gerard López y Toifilou Maoulida.Al Betis le correspondió un grupo con Anderlecht, Chelsea y Liverpool, con el que se estrenó en el primer partido en casa con una derrota en la que Florent Sinama-Pongolle y Luis García encarrilaron un triunfo que finalmente fue por 1-2 por el gol bético marcado por Arzu.El brasileño Ricardo Oliveira fue el autor del tanto del primer triunfo bético en la Liga de Campeones por 0-1 ante el Anderlecht, tras el que los de Serra Ferrer cayeron con estrépito por 4-0 ante el Chelsea de José Mourinho, al que le devolvieron la moneda con el 1-0 que certificó Dani.El Betis quedó eliminado tras empatar a cero en Anfield y perder en casa por 0-1 contra el Anderlecht, lo que le hizo quedar tercero en el Grupo G con siete puntos, a cinco y a cuatro del Liverpool y el Chelsea, respectivamente.