El histórico club que sorprende y vuelve a la Champions League 21 años después

El Betis del chileno Manuel Pellegrini ha certificado este martes su regreso a La Liga de Campeones veintiún años después de que jugara por vez primera la máxima competición continental de la mano de Lorenzo Serra Ferrer, tras quedar cuarto en la Liga 2004-05 y alzarse con la Copa del Rey frente a Osasuna. La fiesta del beticismo, de toda la plantilla verdiblanca y de su afición, se desató en La Cartuja tras la victoria ante el Elche (2-1) y la derrota del Celta con el Levante en Balaídos (2-3), y esto garantizó al Betis la quinta plaza de LaLiga EA Sports, que por coeficientes entre ligas da derecho a la española a jugar la 'Champions', con 57 puntos por los 50 de los gallegos a falta de dos jornadas.

En el sexto ejercicio de Manuel Pellegrini en el banquillo verdiblanco, el conjunto bético ha dado un salto cualitativo al obtener el premio gordo de la 'Champions' tras cinco clasificaciones europeas consecutivas y una final de la Liga Conferencia perdida la pasada campaña ante el Chelsea inglés. Precisamente, el conjunto londinense fue el rival de una de las noches más recordadas por el beticismo con la victoria lograda el 1 de noviembre de 2005 en el Benito Villamarín, entonces aún denominado Manuel Ruiz de Lopera -su presidente en aquella época-, con un gol marcado por el mismo delantero que llevó el título de la Copa de 2005 a las vitrinas verdiblancas, Daniel Martín Alexandre 'Dani'.

Antes de quedar encuadrado en un grupo junto a Chelsea, Liverpool y Anderlecht, los de Serra Ferrer tuvieron que pasar una eliminatoria previa ante el Mónaco con una victoria en casa con gol del brasileño Edu y un empate a dos en el 'Luis II' monegasco, con un doblete de Ricardo Oliveira que neutralizó los goles galos anotados por Gerard López y Toifilou Maoulida. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Al Betis le correspondió un grupo con Anderlecht, Chelsea y Liverpool, con el que se estrenó en el primer partido en casa con una derrota en la que Florent Sinama-Pongolle y Luis García encarrilaron un triunfo que finalmente fue por 1-2 por el gol bético marcado por Arzu. El brasileño Ricardo Oliveira fue el autor del tanto del primer triunfo bético en la Liga de Campeones por 0-1 ante el Anderlecht, tras el que los de Serra Ferrer cayeron con estrépito por 4-0 ante el Chelsea de José Mourinho, al que le devolvieron la moneda con el 1-0 que certificó Dani. El Betis quedó eliminado tras empatar a cero en Anfield y perder en casa por 0-1 contra el Anderlecht, lo que le hizo quedar tercero en el Grupo G con siete puntos, a cinco y a cuatro del Liverpool y el Chelsea, respectivamente.