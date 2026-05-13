De mal a peor: Real Madrid recibe castigo de UEFA por culpa de Pep Guardiola

El fallo, publicado este miércoles por el TAS, recoge en su veredicto que "se desestima el recurso interpuesto el 14 de marzo de 2025 por el Real Madrid Club de Fútbol contra la decisión dictada por el Órgano de Apelación de la UEFA el 28 de febrero de 2025" y que "se confirma la decisión dictada por el Órgano de Apelación de la UEFA el 28 de febrero de 2025".

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) desestimó la apelación del Real Madrid y confirmó la imposición de una multa de 30.000 euros (35.000 dólares) al equipo blanco por cánticos homófobos contra Pep Guardiola, entrenador del Manchester City.

Los hechos habrían sucedido en el encuentro entre Real Madrid y Manchester City el 19 de febrero de 2025, correspondiente a la vuelta de la eliminatoria para acceder a los octavos de final de la pasada Liga de Campeones. El equipo blanco se impuso en ese encuentro por 3-1, clasificándose para la siguiente ronda.

Aunque el colegiado del encuentro no recogió ningún incidente durante el partido, al día siguiente la UEFA recibió un informe externo que denunciaba cánticos homófobos contra Pep Guardiola por parte de la grada del Santiago Bernabéu.

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El fallo recoge que dicho cántico era: “Guardiola, Guardiola, qué delgado se te ve, primero fueron las drogas y hoy por Chueca se te ve”, y que se produjo en la segunda parte del encuentro. El TAS considera que "el cántico era de una naturaleza seriamente discriminatoria y no hay lugar para este tipo de conductas ni en el mundo del fútbol ni en el mundo en general".

Por esta razón, el tribunal concluye que "no encuentra que la sanción sea desproporcionada, teniendo en cuenta la severa violación por un grupo de aficionados, ni que deba ser reducida por ninguna otra razón". La sanción al Real Madrid incluye tanto una multa económica de 30.000 euros como un cierre parcial del estadio en la Liga de Campeones.