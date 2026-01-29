Sorpresa con el horario del Girona-Barcelona en la Liga Española; Ter Stegen contra su ex

Sin embargo, las autoridades del fútbol español sorprendieron con la programación de dicho compromiso. El <b>Girona-Barça</b> de la jornada 24 se jugará el lunes 16 de febrero a las 21:00 horas (2:00 PM de Honduras y México).Por su parte, el <b>Real Madrid</b> recibirá a la <b>Real Sociedad </b>en el Santiago Bernabéu el sábado (2:00 PM), mientras que el<b> Atlético</b> jugará a domicilio contra el <b>Rayo Vallecano</b> más temprano ese mismo día (10:15 AM).Esta jornada 24 se llevará a cabo la misma semana en la que se disputarán la ida de las semifinales de la Copa del Rey, en la que el <b>Barcelona </b>podría estar inmerso si supera al <b>Albacete </b>el próximo martes 3 de febrero en los cuartos de final.Por ello, LaLiga informa que estos partidos están sujetos a modificación en función del resultado de los cuartos de final de la Copa y la repesca que da acceso a los octavos de final de la Champions.