Sorpresa con el horario del Girona-Barcelona en la Liga Española; Ter Stegen contra su ex

Tras sellar su boleto directo a los octavos de final de la Champions League, el Barcelona vuelve a LaLiga este sábado y visitará al Elche por la jornada 22. Luego recibirá al Mallorca en el Camp Nou y este jueves se dieron a conocer los horarios para la fecha 24. El equipo azulgrana se enfrentará ante el Girona en Montilivi, un partido especial para el portero Ter Stegen, que durante este mercado invernal tuvo que salir cedido en busca de minutos y se medirá ante su ex.

Sin embargo, las autoridades del fútbol español sorprendieron con la programación de dicho compromiso. El Girona-Barça de la jornada 24 se jugará el lunes 16 de febrero a las 21:00 horas (2:00 PM de Honduras y México). Por su parte, el Real Madrid recibirá a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu el sábado (2:00 PM), mientras que el Atlético jugará a domicilio contra el Rayo Vallecano más temprano ese mismo día (10:15 AM). Esta jornada 24 se llevará a cabo la misma semana en la que se disputarán la ida de las semifinales de la Copa del Rey, en la que el Barcelona podría estar inmerso si supera al Albacete el próximo martes 3 de febrero en los cuartos de final. Por ello, LaLiga informa que estos partidos están sujetos a modificación en función del resultado de los cuartos de final de la Copa y la repesca que da acceso a los octavos de final de la Champions.