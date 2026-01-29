Internacionales

Sorpresa con el horario del Girona-Barcelona en la Liga Española; Ter Stegen contra su ex

El equipo azulgrana ya conoce el día y hora que deberá visitar Montilivi por la jornada 24 del campeonato.

  • Sorpresa con el horario del Girona-Barcelona en la Liga Española; Ter Stegen contra su ex
2026-01-29

Tras sellar su boleto directo a los octavos de final de la Champions League, el Barcelona vuelve a LaLiga este sábado y visitará al Elche por la jornada 22. Luego recibirá al Mallorca en el Camp Nou y este jueves se dieron a conocer los horarios para la fecha 24.

El equipo azulgrana se enfrentará ante el Girona en Montilivi, un partido especial para el portero Ter Stegen, que durante este mercado invernal tuvo que salir cedido en busca de minutos y se medirá ante su ex.

"Cabreo monumental": futbolista del Barcelona se enfada con Hansi Flick por la salida de Dro al PSG

Sin embargo, las autoridades del fútbol español sorprendieron con la programación de dicho compromiso. El Girona-Barça de la jornada 24 se jugará el lunes 16 de febrero a las 21:00 horas (2:00 PM de Honduras y México).

Por su parte, el Real Madrid recibirá a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu el sábado (2:00 PM), mientras que el Atlético jugará a domicilio contra el Rayo Vallecano más temprano ese mismo día (10:15 AM).

Esta jornada 24 se llevará a cabo la misma semana en la que se disputarán la ida de las semifinales de la Copa del Rey, en la que el Barcelona podría estar inmerso si supera al Albacete el próximo martes 3 de febrero en los cuartos de final.

Por ello, LaLiga informa que estos partidos están sujetos a modificación en función del resultado de los cuartos de final de la Copa y la repesca que da acceso a los octavos de final de la Champions.

Será, por lo tanto, el primer partido que el Barcelona dispute esta temporada un lunes. La última vez que tuvieron un duelo agendado en este día fue el curso pasado contra el Rayo, también en la fecha 24, con victoria para los azulgranas por 1-0.

Girona y Barça ya se vieron las caras hace tres años en un partido liguero de lunes. Fue durante la campaña 2022-23 y el resultado del derbi catalán fue un amargo empate sin goles en el Camp Nou.

Hasta la fecha, los blaugranas han jugado 34 encuentros un lunes con un balance 21 victorias, seis empates y siete derrotas.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
LaLiga
|
Ter Stegen
|
Hansi Flick
|
Barcelona
|
Girona
|