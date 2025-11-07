Internacionales

La convocatoria de España para buscar el pase al Mundial 2026: cinco del Barça y uno del Real Madrid

De la Fuente dio a conocer la lista para los dos últimos partidos eliminatorios con la vuelta de Lamine Yamal.

2025-11-07

El regreso de Lamine Yamal, Dean Huijsen, Fabián Ruiz y Fermín López junto a la llamada a Pablo Fornals, son las novedades en la convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente en España para medirse a Georgia y Turquía en los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026.

De la Fuente deja fuera por segunda vez consecutiva al capitán Álvaro Morata, titular en el Como en cuatro partidos entre las ventanas de la selección, y prescinde respecto a la última citación de Jesús Rodríguez y Jorge de Frutos.

Causan baja por lesión Robin Le Normand y Pedri, y siguen fuera del combinado español por dolencias físicas Dani Carvajal, Rodri Hernández, Gavi y Nico Williams.

Cubre las ausencias De la Fuente dando continuidad a Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena, Borja Iglesias y Samu Aghehowa, todas las novedades de octubre, y recupera tras lesiones a Lamine Yamal, Dean Huijsen, Fabián Ruiz y Fermín López.

Además, regresa a la selección Pablo Fornals, cuyo último partido como internacional fue con Luis Enrique como seleccionador, el 11 de noviembre de 2021, en un triunfo ante Grecia en Atenas (0-1).

Fabián, medicampista clave para De la Fuente en la medular, no ha podido jugar con la 'Roja' los cuatro últimos partidos por lesiones. Su última aparición fue el pasado verano en la fase final de la Liga de Naciones.

En la lista de España figuran cinco jugadores del Barcelona (Pau Cubarsí, Fermín, Lamine, Dani Olmo y Ferran Tores) mientras que solo uno del Real Madrid aparece con la vuelta de Huijsen.

La Roja' se enfrentará a Georgia el sábado 15 de noviembre en Tiflis y, tres días después recibirá a Turquía en La Cartuja de Sevilla.

Los dirigidos por De la Fuente marchan en el primer puesto del Grupo E con 12 unidades tras cuatro fechas disputadas. Turquía es segundo con 9 puntos, seguido por Georgia que tiene 3 y Bulgaria en el sótano con 0.

CONVOCATORIA DE ESPAÑA
  • PORTEROS: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal/ING) y Álex Remiro (Real Sociedad)
  • DEFENSAS: Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham/ING), Pau Cubarsí (Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Dani Vivian (Athletic Club), Aymeric Laporte (Athletic Club), Marc Cucurella (Chelsea/ING) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)
  • CENTROCAMPISTAS: Martín Zubimendi (Arsenal/ING), Pablo Barrios (Atlético de Madrid), Aleix García (Bayer Leverkusen/ALE), Fabián Ruiz (PSG/FRA), Mikel Merino (Arsenal/ING), Álex Baena (Atlético de Madrid), Pablo Fornals (Betis) y Fermín López (Barcelona)
  • DELANTEROS: Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace/ING), Ferran Torres (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Samu Aghehowa (Oporto/POR) y Borja Iglesias (Celta).
