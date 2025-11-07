La convocatoria de España para buscar el pase al Mundial 2026: cinco del Barça y uno del Real Madrid

Causan baja por lesión <b>Robin Le Normand </b>y <b>Pedri</b>, y siguen fuera del combinado español por dolencias físicas <b>Dani Carvajal</b>, R<b>odri Hernández</b>, <b>Gavi</b> y <b>Nico Williams</b>.Cubre las ausencias <b>De la Fuente</b> dando continuidad a <b>Marcos Llorente</b>, <b>Pablo Barrios</b>, <b>Álex Baena</b>, <b>Borja Iglesias</b> y <b>Samu Aghehowa</b>, todas las novedades de octubre, y recupera tras lesiones a <b>Lamine Yamal</b>, <b>Dean Huijsen</b>, <b>Fabián Ruiz</b> y<b> Fermín López</b>.Además, regresa a la selección <b>Pablo Fornals</b>, cuyo último partido como internacional fue con <b>Luis Enrique </b>como seleccionador, el 11 de noviembre de 2021, en un triunfo ante <b>Grecia </b>en Atenas (0-1).<b>Fabián</b>, medicampista clave para <b>De la Fuente </b>en la medular, no ha podido jugar con la 'Roja' los cuatro últimos partidos por lesiones. Su última aparición fue el pasado verano en la fase final de la Liga de Naciones.