De la Fuente habló sobre la vuelta de Lamine a la selección de España y lo que dijo de Flick: "Su entrenador ha dicho..."

Luis de la Fuente asegura que citó a Lamine Yamal para los dos últimos partidos de clasificación al Mundial 2026 porque está en perfectas condiciones, y descarta que vaya a desestabilizar el ambiente de la selección española tras la discusión que tuvo en el Clásico con Dani Carvajal. "Está en perfectas condiciones, su entrenador dijo que está apto para jugar, recuperando el nivel futbolístico de siempre. Lo celebramos y estará aquí el tiempo que estimemos oportuno que esté. Son dos partidos importantísimos de clasificación para un Mundial, nos jugamos muchísimo y tenemos que tener a los mejores jugadores con nosotros", dijo el entrenador en rueda de prensa valorando la pubalgia que ha condicionado esta temporada a la joven estrella del Barcelona.

De la Fuente restó importancia a la discusión que protagonizaron en el Clásico Carvajal y Yamal. Recordó la imagen del abrazo entre ambos en el primer partido de la última Eurocopa cuando, ante Croacia, conectaron en una acción de gol y se fundieron en un abrazo en la celebración. "Con total naturalidad, aquí hablamos de muchas cosas, tenemos esa gran fortuna. Es un privilegio dirigir a estos futbolistas, es muy fácil convivir con ellos y me quedo con la imagen de Lamine abrazándose a Dani el día del gol con Croacia. Me quedo con eso y lo que veo en el día a día en la convivencia. Somos un grupo muy unido y cohesionado en el que no hay ningún problema. Eso aquí no existe", dijo.

SIN HABLAR CON FLICK

La llamada de Lamine se produce sin que haya habido ninguna conversación con su técnico en el Barcelona, Hansi Flick, con el que De la Fuente confesó que no ha vuelto a hablar desde el cruce de declaraciones. "No hemos vuelto a hablar, tampoco lo hemos hecho más de un vez. Ya hablaremos porque coincidiremos en alguna ocasión, pero no hay nada de que hablar ahora. Todos lo tenemos claro", manifestó.