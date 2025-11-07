De la Fuente habló sobre la vuelta de Lamine a la selección de España y lo que dijo de Flick: "Su entrenador ha dicho..."

<b>Luis de la Fuente</b> asegura que citó a <b>Lamine Yamal </b>para los dos últimos partidos de clasificación al Mundial 2026 porque está en perfectas condiciones, y descarta que vaya a desestabilizar el ambiente de la selección española tras la discusión que tuvo en el Clásico con <b>Dani Carvajal</b>."Está en perfectas condiciones, su entrenador dijo que está apto para jugar, recuperando el nivel futbolístico de siempre. Lo celebramos y estará aquí el tiempo que estimemos oportuno que esté. Son dos partidos importantísimos de clasificación para un Mundial, nos jugamos muchísimo y tenemos que tener a los mejores jugadores con nosotros", dijo el entrenador en rueda de prensa valorando la pubalgia que ha condicionado esta temporada a la joven estrella del <b>Barcelona</b>.