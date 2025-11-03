Internacionales

Modric señaló a los 5 mejores jugadores de la historia y sorprende a todos: "Él era mi ídolo"

El mediocampista croata no dudó en elegir a los cinco futbolistas que considera los mejores de todos los tiempos.

2025-11-03

Luka Modric es uno de los mejores jugadores del mundo y eso nadie lo puede discutir. El volante croata dejó una huella imborrable en el Real Madrid, tras ganar todos los títulos posibles, y actualmente milita en el Milan a sus 40 años.

Modric tiene como objetivo disputar el último Mundial de su carrera antes de colgar los botines. Por ese motivo decidió seguir en la élite luego de salir de la 'Casa Blanca' y está a punto de conseguirlo, pues se sigue destacando como capitán de su selección.

Real Madrid visitó el altar de Diogo Jota en Anfield y la carta de Alexander-Arnold: "Te echo de menos compañero..."

Por otro lado, y como es normal, el 'Mago' tiene sus referentes en el fútbol y ha querido desvelar quiénes son sus cinco favoritos. Su respuesta no ha tardado en viralizarse porque dejó por fuera a dos auténticas leyendas de este deporte.

Modric compartió con el youtuber 'The real Yesus', quien le cosultó acerca de "cinco futbolistas históricos o que a ti te gusten". Lukita no se lo pensó dos veces para entrar en la dinámica y sorprendió a muchos.

"Maradona, Francesco Totti, Ronaldo el brasileño, Zvonimir Boban, que era mi ídolo y me queda uno... voy a decir a Zidane ", sentenciaba.

Zvonimir Boban, exjugador croata que militó en el Milan y gran referente de Modric.

Zvonimir Boban, exjugador croata que militó en el Milan y gran referente de Modric.

Su respuesta, tal y como era de esperar, se hizo viral. Y es que Modric dejó de lado a Cristiano Ronaldo, su excompañero en el Real Madrid y máximo goleador histórico del club blanco (450); sin mencionar que también es el futbolista que más tantos lleva en la historia del fútbol.

Tampoco mencionó a Leo Messi, uno de sus grandes rivales en los Clásicos de España y otras enormes figuras de otras épocas como el brasileño Pelé.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Jugadores
|
Cristiano Ronaldo
|
Messi
|
Luka Modric
|
Milán
|