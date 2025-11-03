Modric señaló a los 5 mejores jugadores de la historia y sorprende a todos: "Él era mi ídolo"

Luka Modric es uno de los mejores jugadores del mundo y eso nadie lo puede discutir. El volante croata dejó una huella imborrable en el Real Madrid, tras ganar todos los títulos posibles, y actualmente milita en el Milan a sus 40 años. Modric tiene como objetivo disputar el último Mundial de su carrera antes de colgar los botines. Por ese motivo decidió seguir en la élite luego de salir de la 'Casa Blanca' y está a punto de conseguirlo, pues se sigue destacando como capitán de su selección.

Por otro lado, y como es normal, el 'Mago' tiene sus referentes en el fútbol y ha querido desvelar quiénes son sus cinco favoritos. Su respuesta no ha tardado en viralizarse porque dejó por fuera a dos auténticas leyendas de este deporte. Modric compartió con el youtuber 'The real Yesus', quien le cosultó acerca de "cinco futbolistas históricos o que a ti te gusten". Lukita no se lo pensó dos veces para entrar en la dinámica y sorprendió a muchos. "Maradona, Francesco Totti, Ronaldo el brasileño, Zvonimir Boban, que era mi ídolo y me queda uno... voy a decir a Zidane ", sentenciaba.