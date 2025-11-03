Modric señaló a los 5 mejores jugadores de la historia y sorprende a todos: "Él era mi ídolo"

<b>Luka Modric </b>es uno de los mejores jugadores del mundo y eso nadie lo puede discutir. El volante croata dejó una huella imborrable en el <b>Real Madrid</b>, tras ganar todos los títulos posibles, y actualmente milita en el <b>Milan </b>a sus 40 años. <b>Modric </b>tiene como objetivo disputar el último Mundial de su carrera antes de colgar los botines. Por ese motivo decidió seguir en la élite luego de salir de la 'Casa Blanca' y está a punto de conseguirlo, pues se sigue destacando como capitán de su selección.