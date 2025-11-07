¡Zambia no tuvo piedad! Honduras vuelve a sufrir otra goleada en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025

Los catrachos venían de ser humillados en el estreno mundiales por 7-0 frente a Brasil y la Bicolor no tiene puntos en el grupo H, es la última de su zona en la competencia.

¡Otro desastre! La Selección de Honduras no la pasó bien en su segundo encuentro del Mundial Sub-17 en Qatar 2025 y Zambia se fue con una enorme sonrisa con marcador de 5-2.

Los africanos se hicieron sentir de inmediato y los jóvenes hondureños no aprendieron la lección del primer compromiso ante la Canarinha.

Kelvin Chipelu y Felix Phiri aprovecharon las inocencias en la zona baja de los catrachos para anotar el primero y segundo a los minutos 4 y 14 del encuentro.

Se avisó una goleada de entrada y poco a poco el meta Noel Valladares se fue convirtiendo en la figura de la escuadra catracha dirigida por Israel el Mou Canales.

Apenas tuvo una oportunidad clara de gol Luis Suazo, hijo del exdelantero David Suazo, y su remate fue controlado. Generó ocasiones por la banda izquierda, pero estuvo bien marcado.

Abel Nyirongo, Jonathan Kalimina y Mapalo Simute hicieron estragos en la primera parte y el tercero de los africanos llegó por medio de James Sibeene al 40.

Y cuando estaba por finalizar la primera parte, Honduras reaccionó para clavar el descuento en una jugada donde David Flores se quitó la marca del meta y Yeison Arriola con derechazo la mandó a las redes.

ILUSIÓN Y TODO SE CAYÓ

El segundo tiempo inició de gran forma para Honduras y llevó la voz cantante hasta que apareció como ha sido su costumbre un tremendo saque de banda de Darel Oliva y por lo alto ganó David Flores para anotar con un cabezazo el segundo de Honduras al 52 (3-2).

Fue una anotación que hizo despertar a los africanos en el complemento porque Honduras no aprovechó la situación y nuevamente Zambia se fue al ataque.

REVIVE EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO

Billy Daka y Abel Nyrongo se encargaron de ponerle los clavos al ataúd y sentenciar el segundo triunfo de los africanos. Quienes sellaron su boleto a la siguiente ronda.

Honduras no tuvo más en el encuentro y quedó al borde de la eliminación. Su cierre del grupo H será ante Indonesia el lunes a las 8:45 am con una remota posibilidad de avanzar solamente con el triunfo y esperando otros resultados.

ALINEACIÓN DE HONDURAS



Noel Valladares, Darrel Oliva (Nicolás Balbas 90+1), Denzel Arzú (Osmel Medina 60), Yochua Palacios, Emmanuel Martín, Alexander Álvarez, Obed Amador (Obed Amador 90+1), Brayan Cortés (Reagan Bodden 60), Luis Suazo (Mike Arana 75), Yeison Arriola (Marcos Reyes 75) y David Flores. DT: Israel Canales