¿Honduras y el siguiente juego en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025? Fecha, sede, horario y dónde verlo por TV

Desde los primeros minutos, el dominio fue totalmente de los africanos. Kelvin Chipule (5’) y Felix Phiri (14’) pusieron rápidamente en ventaja a Zambia, que se mostró superior en velocidad, presión y precisión.Antes del descanso, James Sabeene (40’) amplió la cuenta para poner el marcador 3-0, <b>dejando a Honduras sin reacción </b>y con muchas dudas en su funcionamiento colectivo.En la segunda parte, la escuadra catracha mostró una leve mejoría y comenzó a reencontrarse con parte del buen fútbol exhibido durante el Premundial.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/jason-arriola-mundialista-honduras-corozal-regalo-madre-catracho-vinicius-deybi-EM27905302" target="_blank">Yeison Arriola</a></b> (44’) descontó antes del final del primer tiempo, y luego David Flores (52’) volvió a ilusionar con el 3-2. Sin embargo, la esperanza duró poco: Zambia volvió a golpear con tantos de Billy Daka (73’) y Abel Nyirongo (88’) para sentenciar el partido.Con esta derrota, Honduras suma<b> su segundo revés consecutivo </b>en el torneo y queda prácticamente sin margen de error. La Bicolor ahora depende de una combinación de resultados y una amplia victoria en su último compromiso para poder aspirar a uno de los cupos como mejor tercero. La tarea no será sencilla, pero el equipo buscará cerrar con dignidad su participación.El cuerpo técnico encabezado por <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/amp/laseleccion/israel-canales-da-la-cara-tras-el-vergonzoso-7-0-ante-brasil-y-dice-que-honduras-sigue-viva-el-mundial-IO28041669" target="_blank">I<b>srael Canales</b></a> tendrá que trabajar a contrarreloj para corregir errores defensivos y encontrar un once capaz de competir ante su próximo rival.La falta de contundencia y las desconcentraciones en momentos clave han sido los principales obstáculos de un grupo que aún no logra mostrar todo su potencial.<b>¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR HONDURAS?</b>La <b>Selección de Honduras Sub-17</b> no tiene tiempo para seguir lamentando sus dos derrotas. El siguiente juego de los dirigidos por Israel Canales será el próximo lunes 10 de noviembre ante Indonesia a las 8:45 de la mañana, hora de Honduras.Honduras tiene una posibilidad baja de avanzar a la siguiente ronda, debe ganar sí o sí y esperar el resto de los resultados. Esto porque Brasil y Zambia clasificaron, pero los mejores ocho terceros tendrán su pase a la siguiente fase.