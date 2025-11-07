¿Honduras y el siguiente juego en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025? Fecha, sede, horario y dónde verlo por TV

El conjunto dirigido por Israel Canales no logró encontrar su ritmo de juego y quedó en una situación muy complicada dentro del grupo H cuando han jugado dos partidos.

La Selección de Honduras Sub-17 volvió a tropezar en el Mundial que se disputa en Qatar, al caer por un contundente 5-2 ante Zambia , en un duelo donde la Bicolor mostró muchas falencias defensivas y pocas respuestas en la primera mitad.

Desde los primeros minutos, el dominio fue totalmente de los africanos. Kelvin Chipule (5’) y Felix Phiri (14’) pusieron rápidamente en ventaja a Zambia, que se mostró superior en velocidad, presión y precisión.

Antes del descanso, James Sabeene (40’) amplió la cuenta para poner el marcador 3-0, dejando a Honduras sin reacción y con muchas dudas en su funcionamiento colectivo.

En la segunda parte, la escuadra catracha mostró una leve mejoría y comenzó a reencontrarse con parte del buen fútbol exhibido durante el Premundial.

Yeison Arriola (44’) descontó antes del final del primer tiempo, y luego David Flores (52’) volvió a ilusionar con el 3-2. Sin embargo, la esperanza duró poco: Zambia volvió a golpear con tantos de Billy Daka (73’) y Abel Nyirongo (88’) para sentenciar el partido.

Con esta derrota, Honduras suma su segundo revés consecutivo en el torneo y queda prácticamente sin margen de error. La Bicolor ahora depende de una combinación de resultados y una amplia victoria en su último compromiso para poder aspirar a uno de los cupos como mejor tercero. La tarea no será sencilla, pero el equipo buscará cerrar con dignidad su participación.

El cuerpo técnico encabezado por Israel Canales tendrá que trabajar a contrarreloj para corregir errores defensivos y encontrar un once capaz de competir ante su próximo rival.

La falta de contundencia y las desconcentraciones en momentos clave han sido los principales obstáculos de un grupo que aún no logra mostrar todo su potencial.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR HONDURAS?

La Selección de Honduras Sub-17 no tiene tiempo para seguir lamentando sus dos derrotas. El siguiente juego de los dirigidos por Israel Canales será el próximo lunes 10 de noviembre ante Indonesia a las 8:45 de la mañana, hora de Honduras.

Honduras tiene una posibilidad baja de avanzar a la siguiente ronda, debe ganar sí o sí y esperar el resto de los resultados. Esto porque Brasil y Zambia clasificaron, pero los mejores ocho terceros tendrán su pase a la siguiente fase.