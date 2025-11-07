Rueda pide no agrandar a Kervin, defiende a la Sub-17 de Honduras y su respuesta al "Fantasma": "No hay que desgastarnos"

La Selección de Honduras se frota las manos para encarar los últimos dos partidos de la Eliminatoria Mundialista, que podrían darnos la cuarta clasificación a una Copa del Mundo a nivel adulto. El primer rival es Nicaragua, a quien nos mediremos este jueves 13 de noviembre en el Estadio Nacional de Managua. Sobre esto habló el director técnico Reinaldo Rueda, que reveló que hay mucha tensión previo a este cotejo. El seleccionador hondureño mencionó el motivo de las cuatro novedades que presentó en la lista de convocados, habló sobre la debacle de la Sub-17 de Honduras y la ilusión que tiene de clasificar a la Copa del Mundo. Además, respondió a las palabras del "Fantasma" Figueroa y lo que opina de que los equipos no presten a los legionarios.





CONFERENCIA DE PRENSA

Profesor, sorpresas en la convocatoria final para los últimos dos partidos de la Eliminatoria

Sí, yo creo que estas convocatorias, como todas y más en la instancia en que estamos, todo el trabajo que hay que desarrollar, haciendo el seguimiento del estado de los jugadores, recibiendo los informes de los clubes, observando los últimos minutos de ellos, los últimos juegos, proyectando algunos imponderables que se pueden presentar, y bueno, esperar que con esta base importante que tenemos hoy ya de 22 jugadores, con la vinculación hoy de Jorge Álvarez y de Carlos Pineda, ayer teníamos 20, sí, 21, 22, esperar ya los que lleguen mañana, y como tú decías, los que van a llegar el día lunes en la noche, y prácticamente que el martes viajar a Managua, hacer el reconocimiento y estar listos para el juego. Profe, del llamado específico de Dereck Moncada y también de Puerto, ¿qué nos puede decir, profe?

Sí, creo que es gratificante. Bueno, a Dereck ya lo habíamos tenido, después de su participación con la Nacional Sub-20 en Irapuato, me parece que fue, no sé si otra situación. Y Dereck, también acercarlo, valorarlo, conocerlo, tener toda su información desde el punto de vista de conformación física, su constitución. Lo que le hemos visto ha sido, creo que muy, muy gratificante para el fútbol hondureño. Y ustedes ven que es un joven que tiene unas grandes condiciones, y aún sin dar yo creo que todo su potencial, porque inclusive no ha sido un titular indiscutible en Platense, sino que ha estado alternando entre algunos minutos. Bueno, y así como él, de muchos jóvenes que quisiéramos tenerlos, pero creo que a cada uno le hemos brindado su momento, como en la convocatoria pasada de Leonardo García y a Nairobi, e ir proyectando también ese relevo generacional que se va a dar, porque esa es la ley de la vida, ese es el ciclo normal del futbolista, y lo que el fútbol hoy en día nos está exigiendo. De modo que ojalá que ellos saquen un buen provecho de esa convocatoria, nosotros también disfrutarlos, ojalá que nos aporten bastante, y bueno, seguir construyendo este camino. ¿Qué piensa de la actualidad que está viviendo Luis Palma, que está marcando goles allá, pero en especial, qué piensa de lo que está viviendo Kervin Arriaga?

Bueno, creo que es importante y positivo, ¿no? Creo que es gratificante esperar que eso se conserve por seis meses, o seis años, o cinco años. No ser flor de un día, ¿no? Creo que esa es la exigencia, ese es el desafío de ellos. Como he hablado, cada uno en su club debe exigirse al máximo y aspirar a más. Para Honduras es un gran momento, porque estamos ausentes de esas noticias y de esos comportamientos. Pero conocemos que eso hay que mantenerse, mantenerse, mantenerse. Y ojalá que los equipos donde ellos actúan ganen, porque Kervin actúa muy bien, hace gol, pero su equipo pierde. Palma actúa bien, hace gol, pero su equipo pierde. Entonces, ahí hay que ojalá, como le digo, que sean equipos ganadores. Ellos están en equipos que tienen dificultades, que tienen limitantes. Uno quisiera que estuvieran en clubes más grandes, más fuertes, pero eso se lo tienen que ganar ellos en la cancha. Y ese es el desafío que ellos tienen.

Ni nosotros autoengañarnos, ni crear falsas expectativas o falsos ídolos por un partido o por un gol. Creo que nos hace daño a todos, le hace daño a ellos. Ellos saben que no. Con Kervin hablé esta semana justo eso. Que no te la creas, ¿no? Así también, rapidito, porque ustedes saben que en esta profesión estamos expuestos a eso, a ser ídolos y a las 24 horas ser villanos. De modo que creo que esa debe ser la exigencia de todos ellos. Los clubes de los jugadores abogan por no prestar a sus futbolistas en fecha FIFA, ¿cómo lo toma?

Sí, naturalmente. Ustedes ven que tenemos el problema de José Julián Martínez, tenemos el problema de Rigoberto Rivas, tenemos el problema de Kervin. Cada cual tira para su lado. Esos clubes han hecho una inversión en ellos. Ellos pertenecen a sus clubes. Nosotros tenemos estos 10 días para tenerlos. Pero ellos deben devolver a sus clubes, deben devolver bien. Ojalá que nosotros los podamos devolver saludables después de que cumplan con la selección. Y es normal, es normal. Todos los clubes, y más los clubes de ellos que están necesitados. Ustedes ven que son clubes que están necesitados. Quizás en otros clubes, con otro tipo de jugadores internacionales, con mayor volumen de jugadores internacionales, no tienen esa premura, esa exigencia. Aunque yo creo que es normal en todos los clubes. Cada que se van 5 o 6 jugadores a la fecha internacional a las selecciones, los clubes los necesitan. Y más si se sigue compitiendo en la liga. O cuando regresan, ojalá que regresen en buena condición, con buena salud, y que rindan igual o mejor que como se fueron. ¿Qué nos puede decir ahora que se le complicó el tema de que para estos dos partidos Antonio Lozano sufre esta grave lesión?

Esas son las ironías de la vida, ¿no? Ya lo perdimos 6, 7, 8 meses. Y bueno, duro. Duro golpe para Antony y para nosotros, para su club. Y esperar. Ya saben que eso es un proceso de mucha perseverancia, mucha disciplina. Él ahora fue, lo hicieron en la cirugía de Monterrey. Quiso venir a que lo hicieran en la cirugía aquí y quiso hacer su rehabilitación aquí. No, usted tiene que quedarse 40 días allá en Torreón. A los 40 días lo liberamos para que siga haciendo su rehabilitación, pero tiene que estar acá permanentemente. Queremos que su recuperación, su rehabilitación, sea perfecta y tenerlo cuanto antes. Él ahora está en eso que no quisiéramos que ninguno de nosotros, ni ustedes, que no depende del día a día. Pero todos los seres humanos, la salud es muy frágil. La vida es un hilo. Y ustedes ven cómo perdemos un jugador vital en un momento importante, en un momento en que habíamos insistido, habíamos perseverado, habíamos confiado. Y cuando parecía que iba a ser importante para esta reta final, lo perdemos. Ojalá que lo tengamos pronto con nosotros, ¿no? La respuesta al "Fantasma" Figueroa, DT de Nicaragua

Creo que esas palabras ya hace un mes, ¿no? Y yo creo que nosotros no podemos desgastarnos con eso. Tienen todas las interpretaciones que queramos hacer, que queramos interpretarlas. Yo creo que lo importante va a ser lo que hagamos nosotros en la cancha.