Rueda pide no agrandar a Kervin, defiende a la Sub-17 de Honduras y su respuesta al "Fantasma": "No hay que desgastarnos"

<b>Profesor, sorpresas en la convocatoria final para los últimos dos partidos de la Eliminatoria</b><br />Sí, yo creo que estas convocatorias, como todas y más en la instancia en que estamos, todo el trabajo que hay que desarrollar, haciendo el seguimiento del estado de los jugadores, recibiendo los informes de los clubes, observando los últimos minutos de ellos, los últimos juegos, proyectando algunos imponderables que se pueden presentar, y bueno, esperar que con esta base importante que tenemos hoy ya de 22 jugadores, con la vinculación hoy de Jorge Álvarez y de Carlos Pineda, ayer teníamos 20, sí, 21, 22, esperar ya los que lleguen mañana, y como tú decías, los que van a llegar el día lunes en la noche, y prácticamente que el martes viajar a Managua, hacer el reconocimiento y estar listos para el juego.<b>Profe, del llamado específico de Dereck Moncada y también de Puerto, ¿qué nos puede decir, profe?</b><br />Sí, creo que es gratificante. Bueno, a Dereck ya lo habíamos tenido, después de su participación con la Nacional Sub-20 en Irapuato, me parece que fue, no sé si otra situación. Y Dereck, también acercarlo, valorarlo, conocerlo, tener toda su información desde el punto de vista de conformación física, su constitución. Lo que le hemos visto ha sido, creo que muy, muy gratificante para el fútbol hondureño. Y ustedes ven que es un joven que tiene unas grandes condiciones, y aún sin dar yo creo que todo su potencial, porque inclusive no ha sido un titular indiscutible en Platense, sino que ha estado alternando entre algunos minutos.Bueno, y así como él, de muchos jóvenes que quisiéramos tenerlos, pero creo que a cada uno le hemos brindado su momento, como en la convocatoria pasada de Leonardo García y a Nairobi, e ir proyectando también ese relevo generacional que se va a dar, porque esa es la ley de la vida, ese es el ciclo normal del futbolista, y lo que el fútbol hoy en día nos está exigiendo. De modo que ojalá que ellos saquen un buen provecho de esa convocatoria, nosotros también disfrutarlos, ojalá que nos aporten bastante, y bueno, seguir construyendo este camino.<b>¿Qué piensa de la actualidad que está viviendo Luis Palma, que está marcando goles allá, pero en especial, qué piensa de lo que está viviendo Kervin Arriaga?</b><br />Bueno, creo que es importante y positivo, ¿no? Creo que es gratificante esperar que eso se conserve por seis meses, o seis años, o cinco años. No ser flor de un día, ¿no? Creo que esa es la exigencia, ese es el desafío de ellos. Como he hablado, cada uno en su club debe exigirse al máximo y aspirar a más. Para Honduras es un gran momento, porque estamos ausentes de esas noticias y de esos comportamientos. Pero conocemos que eso hay que mantenerse, mantenerse, mantenerse.Y ojalá que los equipos donde ellos actúan ganen, porque Kervin actúa muy bien, hace gol, pero su equipo pierde. Palma actúa bien, hace gol, pero su equipo pierde. Entonces, ahí hay que ojalá, como le digo, que sean equipos ganadores. Ellos están en equipos que tienen dificultades, que tienen limitantes. Uno quisiera que estuvieran en clubes más grandes, más fuertes, pero eso se lo tienen que ganar ellos en la cancha. Y ese es el desafío que ellos tienen.