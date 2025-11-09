Internacionales

Tabla histórica de goleadores: Messi alcanzó los 894 tras su doblete y la distancia con Cristiano Ronaldo

El delantero argentino anotó dos goles en la victoria del Inter Miami y llegó a las 400 asistencias como profesional.

  • Tabla histórica de goleadores: Messi alcanzó los 894 tras su doblete y la distancia con Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de todos los tiempos y Leo Messi es el segundo.

2025-11-09

Leo Messi volvió a brillar con la camiseta del Inter Miami en la paliza por 4-0 sobre el Nashville de los hondureños Andy Najar y Bryan Acosta, para sellar el pase a las semifinales de la Conferencia Este de la MLS.

El astro argentino se destapó con un doblete al minuto 10 y 39, sin mencionar que alcanzó las 400 asistencias en su carrera profesional.

Messi hace historia tras eliminar al Nashville de Najar: Inter Miami se clasifica a semis y este será su rival en los Playoffs

En la tabla histórica de goleadores, Messi ya cuenta con 894 tantos y sigue siendo el perseguidor más cercano de Cristiano Ronaldo, que también anotó más temprano en el triunfo de Al Nassr frente a Neom en la liga árabe.

El delantero portugués, de 40 años, llegó a los 954 festejos y su objetivo por llegar a los 1,000 se mantiene intacto. Por ahora la ventaja que le saca al rosarino es de 59 goles.

Cabe mencionar que ambos futbolistas disputaron el último partido con sus respectivos equipos antes del parón de selecciones de noviembre.

La burla que nadie vio de Messi a Nashville, el '10' logró lo que ni Crsitiano Ronaldo había hecho e Inter Miami hace historia frente Najar

La próxima cita para Cristiano es con Portugal el jueves cuando se enfrente de visita contra Irlanda por la clasificación al Mundial 2026. Su último encuentro será el domingo de local frente a Armenia.

Messi, por su parte, fue convocado para jugar el último amistoso de la selección argentina de este 2025 ante Angola. El cruce está pactado para el viernes en Luanda, la capital del país africano.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Goleadores
|
Cristiano Ronaldo
|
Messi
|
Inter Miami
|
Al Nassr
|