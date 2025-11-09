Tabla histórica de goleadores: Messi alcanzó los 894 tras su doblete y la distancia con Cristiano Ronaldo

Leo Messi volvió a brillar con la camiseta del Inter Miami en la paliza por 4-0 sobre el Nashville de los hondureños Andy Najar y Bryan Acosta, para sellar el pase a las semifinales de la Conferencia Este de la MLS. El astro argentino se destapó con un doblete al minuto 10 y 39, sin mencionar que alcanzó las 400 asistencias en su carrera profesional.

En la tabla histórica de goleadores, Messi ya cuenta con 894 tantos y sigue siendo el perseguidor más cercano de Cristiano Ronaldo, que también anotó más temprano en el triunfo de Al Nassr frente a Neom en la liga árabe. El delantero portugués, de 40 años, llegó a los 954 festejos y su objetivo por llegar a los 1,000 se mantiene intacto. Por ahora la ventaja que le saca al rosarino es de 59 goles. Cabe mencionar que ambos futbolistas disputaron el último partido con sus respectivos equipos antes del parón de selecciones de noviembre.