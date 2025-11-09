Tabla histórica de goleadores: Messi alcanzó los 894 tras su doblete y la distancia con Cristiano Ronaldo

En la tabla histórica de goleadores, <b>Messi </b>ya cuenta con <b>894 tantos</b> y sigue siendo el perseguidor más cercano de <b>Cristiano Ronaldo</b>, que también anotó más temprano en el<b><a href="https://www.diez.hn/internacionales/cristiano-ronaldo-gol-953-al-nassr-liga-arabia-goleadores-messi-ventaja-NL28103349"> triunfo de Al Nassr frente a Neom</a></b> en la liga árabe.El delantero portugués, de 40 años, llegó a los <b>954 festejos</b> y su objetivo por llegar a los 1,000 se mantiene intacto. Por ahora la ventaja que le saca al rosarino es de 59 goles.Cabe mencionar que ambos futbolistas disputaron el último partido con sus respectivos equipos antes del parón de selecciones de noviembre.