Mbappé fue borrado: Real Madrid vuelve a tropezar en Vallecas y deja puntos ante el Rayo en LaLiga

El conjunto merengue sigue sin poder ganar en el estadio del Rayo; Kylian estuvo 'desaparecido'.

2025-11-08

Real Madrid volvió a tropezar en Vallecas. El conjunto blanco, esta tarde vestido de azul, no pasó del empate sin goles ante un valiente Rayo en la jornada 12 de LaLiga (0-0).

El equipo de Xabi Alonso disputó su último partido previo al parón de selecciones y dejó puntos importantes en un estadio en el que no logra ganar desde febrero de 2022.

Como ocurrió hace unos días en Liverpool, Kylian Mbappé estuvo completamente neutralizado por la defensa rayista y ni siquiera pudo llevar peligro a la portería de Augusto Batalla.

Fue un partido parejo, donde Xabi apostó por dos cambios en su once incial con Ansencio y Brahim por Militao y Tchouaméni. Pero sus dirigidos solo dispararon cuatro veces directo al arco mientras que el Rayo intentó asustar a Courtois en solo una ocasión.

Real Madrid sigue liderando la clasificación con 31 puntos, pero vuelve a mostrar una pésima imagen que solo deja dudas para su entrenador.

Este resultado en Vallecas fue un respiro para el Barcelona, que juega más tarde frente al Celta en Balaídos y podría ponerse a solo tres unidades si consigue firmar el triunfo.

Los internacionales del equipo merengue ahora se unirán a sus respectivas selecciones para disputar la última doble fecha FIFA de noviembre.

La próxima cita para el Real Madrid será el día 23 cuando visite el campo del Elche. Cabe mencionar que desde hoy comenzaron a afrontar una serie de cinco partidos fuera del Santiago Bernabéu.

