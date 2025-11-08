Mbappé fue borrado: Real Madrid vuelve a tropezar en Vallecas y deja puntos ante el Rayo en LaLiga

Como ocurrió hace unos días en <b>Liverpool</b>, <b>Kylian Mbappé</b> estuvo completamente neutralizado por la defensa rayista y ni siquiera pudo llevar peligro a la portería de <b>Augusto Batalla</b>.Fue un partido parejo, donde <b>Xabi </b>apostó por dos cambios en su once incial con <b>Ansencio </b>y <b>Brahim </b>por <b>Militao </b>y <b>Tchouaméni</b>. Pero sus dirigidos solo dispararon cuatro veces directo al arco mientras que el <b>Rayo </b>intentó asustar a <b>Courtois </b>en solo una ocasión.<b>Real Madrid </b>sigue liderando la clasificación con 31 puntos, pero vuelve a mostrar una pésima imagen que solo deja dudas para su entrenador.<b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/espana">Repasá la tabla de posiciones de la Liga Española</a></b>Este resultado en Vallecas fue un respiro para el <b>Barcelona</b>, que juega más tarde frente al <b>Celta</b> en Balaídos y podría ponerse a solo tres unidades si consigue firmar el triunfo.Los internacionales del equipo merengue ahora se unirán a sus respectivas selecciones para disputar la última doble fecha FIFA de noviembre.La próxima cita para el <b>Real Madrid </b>será el día 23 cuando visite el campo del <b>Elche</b>. Cabe mencionar que desde hoy comenzaron a afrontar una serie de cinco partidos fuera del Santiago Bernabéu.