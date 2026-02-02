OFICIAL: Real Madrid cumple con su cábala de mercado, el crack que se fue y con el que Arbeloa nunca pudo contar

No le dio resultado en la última ocasión con el fichaje del que bautizaban como<b> 'el nuevo Kaká' </b>y que nunca tuvo oportunidad de triunfar con el <b>Real Madrid,</b> enlazando cesiones hasta desvincularse del club. En su presentación se apuntó hacia el brasileño como "una de las estrellas emergentes del fútbol mundial", según definió <b>Florentino Pérez.</b>Mejor resultado le dio su anterior apuesta en el mercado invernal, cuando el 6 enero de 2019 se havía oficial la llegada al <b>Real Madrid</b> de <b>Brahim Díaz</b>, con 19 años, desde el Manchester City.En su política actual, el conjunto madridista apuesta por el mercado veraniego como el momento para configurar sus plantillas y no contempla llegadas a mitad de temporada al primer equipo. Sin embargo, en el pasado hubo jugadores que marcaron una época que llegaron en esta ventana, como el brasileño <b>Marcelo </b>y el argentino Gonzalo Higuaín, en enero de 2007, o <b>Casemiro </b>en el mismo mes de 2013.