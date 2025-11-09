Pichichi Liga Española: Lewandowski anotó triplete y preocupa a Mbappé; así quedó la tabla de goleadores

<br />- Con 4 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Antony (BRA) (Betis); Rafa Mir y André Silva (POR) (Elche); Pere Milla (Espanyol); Borja Mayoral (Getafe); Iván Romero (Levante); Budimir (CRO) (2p) (Osasuna); De Frutos (Rayo Vallecano); Buchanan (CAN) y Moleiro (Villarreal).- Con 3 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Raphinha (BRA) y Fermín (Barcelona); Ez Abde (MAR) (Betis); Liso (Getafe); Stuani (URU)(2p) (Girona); Álvaro García (Rayo Vallecano); Güler (TUR) (Real Madrid); Isaac y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Hugo Duro y Danjuma (NED) (Valencia); Gerard Moreno (1p) (Villarreal).- Con 2 goles: Toni Martínez y Lucas Boyé (ARG) (Alavés); Robert Navarro y Nico Williams (1p) (Athletic); Sorloth (NOR), Giuliano Simeone (ARG) y Almada (ARG) (Atlético de Madrid); Rashford (ING), Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Fornals (Betis); Ferran Jutglá y Pablo Durán (Celta), Puado (1p), Carlos Romero y Kike García (1p) (Espanyol); Mario Martín (Getafe); Vanat (UKR), Ounahi (MAR) (Girona); Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca); Rondón (VEN) (Oviedo); Bellingham (ING) (Real Madrid); Brais Méndez (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p) y Akor (NGR) (Sevilla); Diego López (Valencia); Pepé (CIV), Pape Gueye (SEN), Mikautadze (GEO), Comesaña (Villarreal).- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Guevara (Alavés); Sancet (1p), Maroan, Paredes, Jaureguizar, Iñaki Williams (1p), Guruzeta y Rego (Athletic); Barrios, Álex Baena, Nico González (ARG), Gallagher (ING) y Le Normand (Atlético de Madrid); Dani Olmo, Eric García y Koundé (FRA) (Barcelona); Ruibal, Lo Celso (ARG), Bartra y Bakambu (CGO) (Betis); Javi Rueda, Hugo Álvarez, Mingueza, Román, Aspas y Carreira (Celta); Germán Valera, Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald y Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Cabrera (URU), Roberto y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Arambarri (URU) e Iglesias (Getafe); Joel Roca, Arnau, Witsel (BEL) y Tsygankov (UKR) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA) y Manu Sánchez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Pablo Maffeo (ARG) y Samu Costa (POR) (Mallorca); Raúl García de Haro, Iker Benito, Víctor Muñoz, Bretones y Catena (Osasuna); Dendoncker (BEL), Reina, Ilic (SRB), Carmo y Viñas (1p) (Oviedo); Isi (1p), Fran Pérez, Alemao, Pep Chavarría y 'Pacha' Espino (URU) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Carreras y Mastantuono (ARG) (Real Madrid); Take Kubo (JPN), Barrenetxea, Oskarsson (ISL), Gonçalo Guedes (POR), Odriozola, Gorrotxategi y Carlos Soler (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Alfon, Peque, Sow (SUI), Gudelj (SRB) y Carmona (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA) y Luis Rioja (Valencia); Rafa Marín, Oluwaseyi (CAN), Ayoze Pérez y Solomon (ISR) (Villarreal).- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid).