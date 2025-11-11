"No quiero ser una carga...": Messi más honesto que nunca: habla de su regreso a Barcelona y de su sexto mundial con Argentina

Messi, que fue entrevistado por el citado diario hace dos semanas en Miami, estuvo este domingo en Barcelona y visitó, por sorpresa el nuevo Spotify Camp Nou.Y es que el '10', ahora en el Inter Miami, sigue recordando con mucha nostalgia su etapa de azulgrana: "La verdad que extraño mucho todos esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que cuando pasaban las cosas; se viven mucho más".De su etapa en el Barça se queda "con el primer sextete con Guardiola, que fue extraordinario, y la última Champions con Luis Enrique".Y sobre todo con el cariño de la afición, que aún siente cuatro años y medio después de que tuviera que decir adiós. "Es espectacular. Cuando me llegan las cosas de Barcelona, de la gente, de una etapa como esa que hemos vivido, siempre me agarra un poco de nostalgia y mucha emoción", apunta.Y es que Messi siente que la abrupta salida del club de su vida, que no renovó su contrato en el verano de 2021 alegando falta de capacidad económica, dejó abierta una herida que todavía no ha sanado del todo.