Mundial Sub-17: luego de 101 años de historia ganaron su primer partido en Qatar 2025 tras vencer a una potencia de Europa

Uganda ha hecho historia este martes luego de vencer 1-0 a Francia, una de las favoritas al llevarse el título, en el Mundial Sub 17 que se está jugando en Qatar.

Más allá de la victoria con gol de James Bogere, el equipo que se fundó en 1924 logró clasificarse a los 16vos de final en el Mundial, un resultado que dejó fuera a Chile.

Asimismo, la selección francesa sub-17 logró la clasificación, pero con un momento histórico en contra. Los 'bleus' disputaron su tercer partido de la fase de grupos del Mundial de Catar. Tras su victoria inicial contra Chile (2-1) y el empate con Canadá (0-0), los dirigidos por Lionel Rouxel necesitaban ganar a Uganda para asegurar su pase a dieciseisavos de final.