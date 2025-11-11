Mundial Sub-17: luego de 101 años de historia ganaron su primer partido en Qatar 2025 tras vencer a una potencia de Europa

La selección chilena sub-17 de fútbol quedó eliminada del Mundial de la categoría de Qatar pese a imponerse en la jornada de cierre de la primera fase por 2-1 a Canadá, triunfo que no le sirvió de nada tras ganar Uganda a Francia y ser la Roja el equipo con peor diferencia de goles de un grupo que acabó con cuádruple empate a cuatro puntos.Francia concluyó su primera ronda con un balance mixto (1 victoria, 1 empate y 1 derrota) y un primer puesto casi milagroso. Gracias a la victoria de Chile contra Canadá (2-1) en el mismo partido, los galos terminaron primeros con 4 puntos, los mismos que Canadá (2º), Uganda (3º) y Chile (4º), pero con mejor diferencia de goles (+1)