Mundial Sub-17: luego de 101 años de historia ganaron su primer partido en Qatar 2025 tras vencer a una potencia de Europa

Mundial Sub-17: Lograron su primera victoria del país en una Copa del Mundo y clasificaron a dieciseisavos al ser uno de los mejores terceros.

2025-11-11

Uganda ha hecho historia este martes luego de vencer 1-0 a Francia, una de las favoritas al llevarse el título, en el Mundial Sub 17 que se está jugando en Qatar.

Más allá de la victoria con gol de James Bogere, el equipo que se fundó en 1924 logró clasificarse a los 16vos de final en el Mundial, un resultado que dejó fuera a Chile.

Asimismo, la selección francesa sub-17 logró la clasificación, pero con un momento histórico en contra. Los 'bleus' disputaron su tercer partido de la fase de grupos del Mundial de Catar. Tras su victoria inicial contra Chile (2-1) y el empate con Canadá (0-0), los dirigidos por Lionel Rouxel necesitaban ganar a Uganda para asegurar su pase a dieciseisavos de final.

EL GRUPO MÁS PAREJO DEL MUNDIAL SUB-17

La selección chilena sub-17 de fútbol quedó eliminada del Mundial de la categoría de Qatar pese a imponerse en la jornada de cierre de la primera fase por 2-1 a Canadá, triunfo que no le sirvió de nada tras ganar Uganda a Francia y ser la Roja el equipo con peor diferencia de goles de un grupo que acabó con cuádruple empate a cuatro puntos.

Francia concluyó su primera ronda con un balance mixto (1 victoria, 1 empate y 1 derrota) y un primer puesto casi milagroso. Gracias a la victoria de Chile contra Canadá (2-1) en el mismo partido, los galos terminaron primeros con 4 puntos, los mismos que Canadá (2º), Uganda (3º) y Chile (4º), pero con mejor diferencia de goles (+1)

Francia, Canadá y Chile, centran su atención en los dieciseisavos de final. Sus rivalr aún no se ha definido, ya que los últimos partidos de la fase de grupos se disputarán este martes.

TRIUNFO HISTÓRICO LUEGO DE 101 AÑOS DE HISTORIA

Para Uganda, esta es la primera victoria del país en una Copa del Mundo. Una selección que existe desde 1924, cuando se fundó la Asociación de Fútbol de Kampala, que luego se convirtió en la Federación de las Asociaciones de Fútbol de Uganda (FUFA).

