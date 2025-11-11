Mundial Sub-17: Panamá pone mal a Concacaf, regresa a casa humillada tras un 6-1 y sin sumar ningún punto

La selección masculina de fútbol de<b> Paraguay </b>confirmó su presencia en las eliminatorias del <b><a href="https://www.diez.hn/internacionales/mundial-sub-17-chile-eliminado-peor-forma-remontada-canada-grupo-k-francia-uganda-BP28140551">Mundial sub-17</a></b> de Catar tras empatar a cero con Irlanda y quedar como tercera del grupo J; por su parte, <b>Uzbekistán </b>accedió como segunda tras golear 6-1 a Panamá, que se despide sin puntuar.<b>Uzbekistán</b> imprimió un ritmo alto desde el principio e incomodó el inicio de Panamá. Sin embargo, en el minuto 17, una buena jugada del ataque panameño llegó hasta Moises Richards, que fue derribado dentro del área por el guardameta asiático Ibrokhim Shokirov.