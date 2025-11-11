Mundial Sub-17: Panamá pone mal a Concacaf, regresa a casa humillada tras un 6-1 y sin sumar ningún punto

La selección masculina de fútbol de Paraguay confirmó su presencia en las eliminatorias del Mundial sub-17 de Catar tras empatar a cero con Irlanda y quedar como tercera del grupo J; por su parte, Uzbekistán accedió como segunda tras golear 6-1 a Panamá, que se despide sin puntuar. Uzbekistán imprimió un ritmo alto desde el principio e incomodó el inicio de Panamá. Sin embargo, en el minuto 17, una buena jugada del ataque panameño llegó hasta Moises Richards, que fue derribado dentro del área por el guardameta asiático Ibrokhim Shokirov.

Shokirov se repuso de su error y detuvo el intento desde los 11 metros de Estevis López, manteniendo el 0-0 inicial. Uzbekistán continuó el asedio, pero no tuvo precisión ante una Panamá que siempre chocaba con el buen hacer de Shokirov cada vez que creaba peligro. La segunda parte fue una pesadilla para Panamá. Nada más comenzar, Abubakir Shukurullayev aprovechaba un fallo de la defensa para cabecear solo en el área pequeña y hacer el 1-0 (min.48). Sólo cinco minutos después, Sadiridin Khasanov aprovechó una gran jugada desde la derecha y, nuevamente, se coló a la espalda de la defensa para marcar el 2-0 (min.53).

En el minuto 68, Uzbekistán aprovechó una nueva indecisión defensiva y marcó el 3-0 por medio de Sayfiddin Sodikov. La goleada fue cerrada en el tiempo añadido por Jamshinbek Rustamov (min.90+1), Asilbek Aliev (90+4) y Abdusamad Saidov (90+6), de penalti. El gol del honor para Panamá fue obra de Josef Pacheco (90+10). Por su parte, Paraguay vivió un duro duelo ante Irlanda, en un partido de escasas ocasiones y muchas faltas en la primera mitad. La selección sudamericana no consiguió sacar provecho a balón parado ante la rocosa Irlanda, que se mostró inexpugnable durante los primeros 45 minutos.