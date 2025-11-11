OFICIAL: la rotunda respuesta del Barcelona sobre la polémica con Lamine Yamal en la selección de España

Los servicios médicos del <b>FC Barcelona </b>informaron "inmediatamente" a la<b> <a href="https://www.diez.hn/cronologia/-/meta/espana">Real Federación Española de Fútbol (RFEF)</a> </b>del tratamiento al que fue sometido <b>Lamine Yamal </b>por la pubalgia que arrastra y que ha obligado al seleccionador de España, Luis de la Fuente, a desconvocar al delantero azulgrana para los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026.Así lo han confirmado a EFE fuentes del club azulgrana, que precisan que la entidad actuó de manera responsable y coordinada, de acuerdo con el jugador, con el único objetivo de garantizar su recuperación.