Técnico de España explota como nunca contra Lamine Yamal y revela el verdadero problema del jugador del Barcelona

<b>Luis de la Fuente</b>, seleccionador español, reconoció con sorpresa tras desconvocar a <b>Lamine Yama</b>l para los dos últimos partidos de España en la fase de clasificación al <b><a href="https://www.diez.hn/cronologia/-/meta/mundial-2026">Mundial 2026</a></b>, que<b> "nunca había vivido una situación"</b> similar, con un internacional realizando un tratamiento el día de la concentración sin informar a los médicos de la selección."Son procedimientos que suceden al margen de la selección, es lo que pasa y hay que aceptarlo", dijo De la Fuente en RNE tras el comunicado de la <b>Real Federación Española de Fútbol (RFEF),</b> en el que informó de la marcha de la concentración de <b><a href="https://www.diez.hn/cronologia/-/meta/lamine-yamal">Lamine Yamal</a> </b>por someterse sin informar, a un "procedimiento invasivo de radiofrecuencia" en el pubis.