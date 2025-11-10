Andrés Iniesta en problemas: lo denuncian por estafa y esta es la razón: "Aprovechan la imagen de un personaje público..."

De acuerdo con la información publicada inicialmente el domingo por el diario peruano Líbero, la denuncia fue presentada por la empresa Gucho Entertainment y un grupo de empresarios peruanos que aseguran haber pagado supuestamente 600.000 dólares a NSN para la organización de una serie de espectáculos deportivos y musicales en Perú.Sin embargo, la mayoría de estos eventos no llegaron a celebrarse y la filial "NSN Sudamérica, luego de haber captado los capitales en territorio peruano, fue declarada en liquidación en junio de 2024, menos de un año después de haber iniciado sus actividades comerciales".Según la información, entre los espectáculos convenidos había un partido amistoso entre los clubes de Cienciano, de Perú, y El Nacional, de Ecuador; un duelo de leyendas entre las <b>selecciones de Perú y España, y un festival de música surcoreana K-pop.</b>Asimismo,<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/mls/en-vivo-online-inter-miami-messi-goles-tabla-historica-nashville-najar-acista-mls-playoffs-DL28109219" target="_blank"> un amistoso en Miami (Estados Unidos)</a></b> entre el Sporting Cristal peruano y el Barcelona ecuatoriano que llegó a celebrarse en diciembre de 2023 con pérdidas para los organizadores.