Mundial 2026: Adalberto Carrasquilla da duro golpe a Colombia luego de lesionar de gravedad a Kevin Mier

Lesión del colombiano Kevin Mier estremece el fútbol mexicano y también a la selección de Colombia.

    Kevin Mier ha sido lesionado de gravedad por el panameño Adalberto Carrasquilla.

     Kevyn Oseguera
2025-11-10

La fractura de tibia del guardameta colombiano Kevin Mier, seleccionado de su país, ha estremecido los cimientos del fútbol mexicano por tratarse de uno de los futbolistas más queridos de la liga y uno de los de más nivel.

Mier recibió el sábado una artera entrada del panameño Adalberto Carrasquilla, de los Pumas UNAM, y debió salir de la cancha de inmediato; la confirmación de la fractura causó tristeza entre los hinchas del cuadro azul, pero también en los de otros equipos que admiran la clase del portero.

¿Por qué Julián Álvarez y otros dos futbolistas no jugará con Argentina vs Angola en partido amistoso?

La lesión ha provocado respuestas en varias direcciones; la principal, de lamento por el daño a Mier, otra de reclamo a Carrasquilla, que Cruz Azul pedirá sea inhabilitado mientras no se recupere el colombiano, y otra de crítica al árbitro que no expulsó al panameño por su juego violento.

Aunque Mier cometió errores que incidieron en la eliminación de Cruz Azul en el Apertura 2024 y el Clausura 2025, el portero es uno de los líderes del cuadro azul, con maestría en el manejo de la pelota con los pies y una gran elasticidad que le permite llegar a balones lejos del alcance de la mayoría.

Con gran personalidad, el atrevido Mier ha sido una de las claves de la buena defensa del conjunto celeste, la cuarta más segura del torneo.

Sin su presencia, Cruz Azul dará ventajas, a pesar de tener en el sustituto Andrés Gudiño a un arquero de calidad.

El Apertura se reanudará después de la fecha FIFA con la repesca que completará el cuadro de cuartos de finales; una semana después se jugará la fase de los ocho mejores en la cual Cruz Azul, tercero de la tabla, visitará al Guadalajara en el duelo de ida y lo recibirá en el de vuelta.

Mier necesitará unas ocho semanas para volver a jugar, lo cual le impedirá estar en la fase decisiva del Apertura.

Después de la salida de Mier, ayer Cruz Azul tuvo un pobre rendimiento en la segunda parte, sobre todo tras la expulsión del argentino Lorenzo Faravelli, lo cual le costó caer 3-2 ante Pumas y bajar al tercer lugar de la tabla, detrás de Toluca y Tigres UANL.

Messi impacta a todos: aparece en el Camp Nou con enigmático mensaje y Barcelona le responde: "Ojalá algún día pueda volver"


Aunque el club aún debe definir el tratamiento exacto (cirugía o inmovilización con yeso), el tiempo de recuperación estimado está entre tres y seis meses, un tiempo de recuperación que lo tendría listo a escasas fechas de empezar el Mundial 2026.

La decisión está en manos de Néstor Lorenzo, pues puede que el colombiano esté listo para la cita mundialista, sin embargo, el golero nacional llegaría de una inactividad de seis meses, algo no muy bien visto de cara a una Copa del Mundo.

