Mundial 2026: Adalberto Carrasquilla da duro golpe a Colombia luego de lesionar de gravedad a Kevin Mier

<br />Aunque el club aún debe definir el tratamiento exacto (cirugía o inmovilización con yeso), el tiempo de recuperación estimado está entre tres y seis meses, un tiempo de recuperación que lo tendría listo a escasas fechas de empezar el <b>Mundial 2026</b>.La decisión está en manos de <b>Néstor Lorenzo</b>, pues puede que el colombiano esté listo para la cita mundialista, sin embargo, el golero nacional llegaría de una inactividad de seis meses, algo no muy bien visto de cara a una Copa del Mundo.