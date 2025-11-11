Luis Palma arribó de madrugada a Nicaragua para unirse a la Selección de Honduras: "Mi pensamiento es ganar los dos partidos"

"Estamos enfocados en hacer los dos partidos, pero más en el duelo del jueves. Mi pensamiento es ganar los dos partidos, ya das un paso y avanzas, el primero es el jueves que esperamos sacar el triunfo", siguió comentando.Luis Palma viene de tener una gran actuación con el Poznan de Polonia, con quien anotó a media semana en la Conference League frente al Rayo Vallecano de España y dando asistencias en la liga local, lo que pone en buena forma para estos duelos ante Nicaragua y Costa Rica."Todos los partidos son diferentes, estamos esperando las herramientas que nos da el profesor para ver como llegamos nosotros físicamente. Vengo un poco cansado por el viaje pero tengo tres días para recuperarme", reconoció Luis Enrique.