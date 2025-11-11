Luis Palma arribó de madrugada a Nicaragua para unirse a la Selección de Honduras: "Mi pensamiento es ganar los dos partidos"

El delantero del Lech Poznan de Polonia, Luis Enrique Palma, fue el último jugador en unirse a la Selección de Honduras, pero el primero en pisar tierras nicaragüenses ya que este martes por la madrugada arribó a Managua procedente de Polonia para esta doble fecha FIFA. "Es una presión muy linda que tenemos, dos partidos que nos pueden dar la clasificación al Mundial y tenemos que estar enfocados", comenzó diciendo a su llegada tras dos horas retenido en el aeropuerto de Managua, donde explicó que le dejaron decomisadas tres maletas. Cansado por el viaje pero con el espíritu alegre por volver a ponerse la camisa de la Selección, El Bicho se mostró optimista para estos compromisos donde Honduras tiene en sus manos la posibilidad de clasificarse al Mundial de United 2026.

"Estamos enfocados en hacer los dos partidos, pero más en el duelo del jueves. Mi pensamiento es ganar los dos partidos, ya das un paso y avanzas, el primero es el jueves que esperamos sacar el triunfo", siguió comentando. Luis Palma viene de tener una gran actuación con el Poznan de Polonia, con quien anotó a media semana en la Conference League frente al Rayo Vallecano de España y dando asistencias en la liga local, lo que pone en buena forma para estos duelos ante Nicaragua y Costa Rica. "Todos los partidos son diferentes, estamos esperando las herramientas que nos da el profesor para ver como llegamos nosotros físicamente. Vengo un poco cansado por el viaje pero tengo tres días para recuperarme", reconoció Luis Enrique.