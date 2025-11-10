Comunicado oficial: futbolista de Honduras se lesiona previo al duelo eliminatorio ante Nicaragua

La Selección de Honduras se alista para viajar a Nicaragua y afrontar este jueves en Managua el penúltimo duelo de clasificación al Mundial 2026, antes de visitar San José para cerrar las eliminatorias contra Costa Rica. Previo al encuentro contra los 'Pinoleros', una de las piezas del combinado catracho sufrió una lesión que, en principio, ha encendido las alarmas.

A través de sus redes sociales, la Federación hondureña confirmó que el defensor Marcelo Santos (Motagua), titular en las alineaciones del profe Reinaldo Rueda, presenta una lesión en la rodilla izquierda. "El cuerpo médico compuesto por José Murillo y Guillermo Toledo, procedieron a realizar los estudios correspondientes, incluyendo una resonancia magnética, cuyos resultados mostraron un desgarro fibrilar mínimo del músculo poplíteo, sin compromiso ligamentario ni meniscal, y con un leve proceso inflamatorio loca", informó la FFH. Pese a las molestias que ha sufrido el zaguero durante las últimas horas, el organismo informa que "se mantiene estable, bajo observación médica y viajará con la Selección Nacional a los próximos compromisos clasificatorios".