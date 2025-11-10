La Selección

Comunicado oficial: futbolista de Honduras se lesiona previo al duelo eliminatorio ante Nicaragua

La Federación catracha confirmó la lesión que ha sufrido uno de los jugadores titulares de Reinaldo Rueda.

La Selección de Honduras se alista para viajar a Nicaragua y afrontar este jueves en Managua el penúltimo duelo de clasificación al Mundial 2026, antes de visitar San José para cerrar las eliminatorias contra Costa Rica.

Previo al encuentro contra los 'Pinoleros', una de las piezas del combinado catracho sufrió una lesión que, en principio, ha encendido las alarmas.

Los jugadores de Honduras y Costa Rica que están apercibidos: una amarilla y se pierden el último partido

A través de sus redes sociales, la Federación hondureña confirmó que el defensor Marcelo Santos (Motagua), titular en las alineaciones del profe Reinaldo Rueda, presenta una lesión en la rodilla izquierda.

"El cuerpo médico compuesto por José Murillo y Guillermo Toledo, procedieron a realizar los estudios correspondientes, incluyendo una resonancia magnética, cuyos resultados mostraron un desgarro fibrilar mínimo del músculo poplíteo, sin compromiso ligamentario ni meniscal, y con un leve proceso inflamatorio loca", informó la FFH.

Pese a las molestias que ha sufrido el zaguero durante las últimas horas, el organismo informa que "se mantiene estable, bajo observación médica y viajará con la Selección Nacional a los próximos compromisos clasificatorios".

En caso de perderse el compromiso, el reemplazo de Marcelo Santos en la zaga hondureña podrían ser Devron García (Real España) o Luis Vega (Motagua).

La escuadra catracha viajará hacia Nicaragua este martes en un vuelo chárter desde el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa a las 3:00 PM. Se calcula que los seleccionados estarán llegando a su destino a las 5:00 PM.

Será hasta el miércoles cuando la Bicolor realizará el respectivo reconocimiento de cancha en el Estadio Nacional de Managua y el jueves afrontará la gran cita contra el equipo del 'Fantasma' Figueroa, que desea dejar a los nuestros fuera de la ruta de la Copa del Mundo.

La 'H' marcha como primero del Grupo C con ocho puntos sin todavía conocer la derrota y sin haber encajado un tanto. Una victoria frente a Nicaragua la dejaría a las puertas del cuarto Mundial de historia.

Presidente de la Federación de Nicaragua: "No jugamos para hacer una maldad, 'Fantasma' no tiene nada contra Honduras"
