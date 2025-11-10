Comunicado oficial: futbolista de Honduras se lesiona previo al duelo eliminatorio ante Nicaragua

En caso de perderse el compromiso, el reemplazo de <b>Marcelo Santos</b> en la zaga hondureña podrían ser <b>Devron García</b> (Real España) o L<b>uis Vega </b>(Motagua). La escuadra catracha viajará hacia <b>Nicaragua </b>este martes en un vuelo chárter desde el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa a las 3:00 PM. Se calcula que los seleccionados estarán llegando a su destino a las 5:00 PM.Será hasta el miércoles cuando la Bicolor realizará el respectivo reconocimiento de cancha en el Estadio Nacional de Managua y el jueves afrontará la gran cita contra el equipo del <b>'Fantasma' Figueroa</b>, que desea dejar a los nuestros fuera de la ruta de la Copa del Mundo.La 'H' marcha como primero del Grupo C con ocho puntos sin todavía conocer la derrota y sin haber encajado un tanto. Una victoria frente a <b>Nicaragua </b>la dejaría a las puertas del cuarto Mundial de historia.