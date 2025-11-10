Presidente de la Federación de Nicaragua: "No jugamos para hacer una maldad, 'Fantasma' no tiene nada contra Honduras"

<b>—Gracias por su sutileza, presidente, de atendernos previo a este partido eliminatorio ante Honduras. ¿Cómo está la expectativa como presidente de la Federación de Nicaragua para partido?</b><br /><br />Un saludo para la afición de Honduras que nos va a visitar. Un saludo para el presidente de Honduras, Jorge Salomón. Pues nosotros mantenemos siempre la misma expectativa. Nuestros seleccionados, desde el punto de vista futbolístico, nosotros queremos ganar. Queremos ganar los dos partidos que nos faltan. O sea, no es igual a la expectativa de que Honduras está a un paso de clasificar.<br /><br />Nosotros sabemos que la tenemos difícil y que prácticamente, aunque matemáticamente todavía tenemos alguna oportunidad, pero miramos que es bien difícil. O sea, nosotros nos debemos a una afición que nos ha acompañado durante este proceso y creemos que tenemos que darle un buen espectáculo.<br /><br />Sabemos que la selección de Honduras es muy fuerte, pero creemos que tenemos la capacidad para poder hacer un buen partido y buscar cómo ganarle aquí en casa.<b>—Llegaron a una instancia donde nunca se había llegado. ¿Qué significa para el fútbol nica llegar aquí y competir por un pase al Mundial?</b><br /><br />Nosotros como Nicaragua futbolísticamente hemos venido demostrando que vamos creciendo. Ya no somos la selección cenicienta en Centroamérica que cualquiera nos agarraba y nos goleaba. Y que cuando venían a jugar a Nicaragua, sabían que tenían los tres puntos fijos. Ahora es diferente. Lo hemos demostrado a nivel de equipo y ahora lo demostramos a nivel de selección, logrando clasificar por primera vez a la etapa final de la clasificatoria de CONCACAF. Estamos a nivel. Nosotros consideramos que estamos alcanzando niveles de estar peleando dentro del terreno de juego con cualquier selección de CONCACAF.