Arriaga aclara lo que dijo en Levante, responde al 'Fantasma' y deja claro: "Nos merecemos esta clasificación al Mundial"

En su llegada a Honduras para concentrarse con la Selección Nacional, Kervin Arriaga habló con tranquilidad y confianza sobre el momento que vive en el Levante de España y la emoción de estar a tan solo dos partidos de que la Bicolor clasifique a un Mundial después de ocho años. El mediocampista catracho dejó claro que su enfoque está en ayudar al grupo, despejando dudas sobre unas declaraciones pasadas en las que mencionó la posibilidad de descansar si la clasificación se lograba antes del último juego: “Yo dije eso, pero también dije que respetaba las decisiones del profe. Independientemente de lo que el profe quiera hacer conmigo, yo vengo a trabajar, vengo a ponerme a las órdenes de la Selección”, explicó Arriaga. Respecto a las declaraciones del técnico “Fantasma” Figueroa, quien aseguró que no le pondrán las cosas fáciles a la Bicolor, Arriaga respondió con clase y tranquilidad. “Nosotros vamos a salir a hacer nuestro trabajo. Independientemente de lo que ellos hagan o diga el entrenador, yo respeto eso”, expresó el volante. Agregó además que la verdadera motivación no pasa por lo que digan los rivales: “La motivación de nosotros es el Mundial. Independientemente de lo que él haya dicho, vamos a trabajar para ir al Mundial”.

El jugador también habló sobre su madurez y la forma en que maneja los elogios y las críticas, recordando las palabras del entrenador Reinaldo Rueda, quien le aconsejó mantener los pies en la tierra. “Si hoy juego bien soy el mejor, si mañana juego mal soy el peor. Trato de mantener una línea estable con eso y lo tomo de la mejor manera”, comentó Kervin con humildad.

- ENTREVISTA A KERVIN ARRIAGA -

¿Cómo se siente estar a dos partidos de clasificar a una Copa del Mundo?



La verdad que alegres, sabiendo que los últimos dos compromisos que tenemos son los más importantes para nosotros, para la Selección, y bueno, venimos con la motivación de encararlos con la más seriedad posible, de sumar de a tres en los dos juegos y de poder clasificar, que es lo que queremos. ¿Cómo venís con el tema de los minutos? Dijiste que si clasificábamos ante Nicaragua pedirías descanso ante Costa Rica, ¿seguís pensando eso?



Bueno, yo dije eso, pero también dije que respetaba las decisiones del profe. Independientemente de lo que el profe quiera hacer conmigo, yo vengo a trabajar, vengo a ponerme a las órdenes de la Selección, del profe, y si el profe me necesita para los dos juegos, estoy disponible para los dos juegos. Fue algo que dije, lo pensé, pero como te digo ahora, la decisión del profe y la decisión que el profe tome la voy a respetar. Al estar a dos partidos, ¿qué se te viene a la mente? Sabiendo todo lo que se ha sufrido en el fútbol de Honduras en los últimos años, los procesos fallidos, ¿qué te viene a la mente?



Creo que lo principal es la alegría que nos merecemos los jugadores, nuestras familias y también la afición. Creo que nos merecemos esta clasificación al Mundial, hemos luchado, hemos pasado momentos difíciles, pero creo que esta es la oportunidad y no la vamos a dejar escapar. Vamos a trabajar, vamos a dar todo por el todo para poder clasificar a Honduras al Mundial. Nos ha pasado de todo en este proceso, hemos perdido jugadores por lesión, incluso vos estuviste bastante tiempo afuera, y decís “nos lo merecemos”. ¿Qué hay que hacer en estos dos partidos para demostrar que nos lo merecemos y borrar todo eso que hemos pasado, ese largo camino que hemos tenido que vivir?



Darnos cuenta. Creo que darnos cuenta de lo que nos estamos jugando va a ser muy importante. Son dos finales para nosotros, donde tenemos que sumar, tenemos que sumar de a tres sí o sí. Tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo, independientemente del resultado de los otros rivales. Creo que no nos tiene que interesar, sino buscar hacer nuestro papel y sumar de tres nosotros. ¿Cuál es el mensaje para el Choco Lozano, que lamentablemente el capitán se pierde esta oportunidad de poder clasificar al Mundial?



Cuando me enteré de lo de Antony le mandé un mensaje. La verdad que está muy dolido por no poder estar aquí. Sabemos la capacidad y lo que representa el Choco para la Selección, el gran jugador que es, y bueno, vamos a tratar de luchar por todos los compañeros que hoy no están aquí, pero que darían cualquier cosa por estar aquí con nosotros.

¿Qué Honduras veremos? Porque en el último partido contra Haití vimos una Honduras totalmente diferente. ¿Van motivados, con la misma actitud para este partido?



Bueno, vamos a trabajar. Sabemos que van a ser partidos muy difíciles, pero vamos con la mentalidad y creemos que podemos hacer un buen partido, que podemos sumar, que podemos clasificar, y esa es la mentalidad que tenemos. ¿Qué mensaje te dio el director técnico del Levante, Kervin? Cada momento que vivís, cada partido sos de los que mejor jugás, según las puntuaciones.



No, la verdad que el míster tiene mucha confianza en mí. Yo lo único que hago es tratar de devolverle esa confianza dentro de la cancha. Solo me dijo que viniera, que disfrutara, que tratara de hacer las cosas bien y que iba a estar pendiente de mí a ver qué pasaba conmigo. ¿Qué mensaje hay con el Real Madrid y el Atlético? No son fáciles esos partidos que te han tocado con el Real Madrid y también con el Atlético.



Sí, son partidos complicados, pero a la misma vez lindos de jugar, de escenarios muy bonitos que quedan en el recuerdo de uno. Ha dicho Reinaldo Rueda: “no te la creas, hoy estás arriba, mañana...”. ¿Cómo tomaste esas palabras que nos confesó en una conferencia especial?



Bien, la verdad que lo tomo bien. Lo dije en una entrevista que hice en Valencia, que si hablaban bien de mí lo tomaba con calma, si hablaban mal de mí también lo tomaba con calma. Si hoy juego bien soy el mejor, si mañana juego mal soy el peor. Entonces trato de mantener una línea estable con eso y la verdad que lo tomo de la mejor manera. ¿Qué te convence a vos de que este grupo puede lograr el objetivo en estos dos finales?



Creo que viendo los compañeros que tenemos, viendo los partidos que hemos sacado, creo que eso motiva y nos damos cuenta de que sí podemos clasificar al Mundial.

¿Qué le dirías a ese niño de hace muchos años, que debutó, qué le dirías hoy que está a puertas de clasificarse al Mundial?



Que sí se pudo, que Dios cuando promete algo lo cumple y que a base de esfuerzo, de lágrimas y de muchos obstáculos, lo he logrado. ¿Está preocupado por lo que dijo el “Fantasma”, que no se la va a poner fácil a Honduras?



Lo que dije anteriormente, nosotros vamos a salir a hacer nuestro trabajo. Independientemente de lo que ellos hagan o diga el entrenador, pues yo respeto eso. Vamos a tratar de hacer nuestro trabajo nosotros, sabemos la importancia del partido y vamos a buscar sumar de a tres. ¿Nos motiva como grupo esas palabras del “Fantasma”, que nos quiere dejar sin Mundial?



La motivación de nosotros es el Mundial. Independientemente de lo que él haya dicho, la motivación de nosotros es el Mundial. Vamos a trabajar para ir al Mundial nomás. Viajemos en el tiempo, recordemos tu recorrido, lo que has sufrido, cuando estuviste en Platense, lo que viviste en Marathón, y te pregunto lo que dijo el colega: hoy por hoy estás cerca, tú tuviste un sueño. ¿Qué fue lo más difícil en tu carrera hasta este momento?



Muchas cosas a repasar. Pasé muchas cosas, pasé hambre, lloré, por momentos pensé que mi carrera se venía abajo, pero creo que mi familia, mi mamá, siempre estuvieron para mí. Creo que mis hijos se convirtieron en ese motor, en ese plus que necesitaba, y bueno, gracias a ellos, gracias a Dios, sobre todo soy ahora quien soy, y estoy donde estoy.