Arriaga aclara lo que dijo en Levante, responde al 'Fantasma' y deja claro: "Nos merecemos esta clasificación al Mundial"

<b>¿Qué Honduras veremos? Porque en el último partido contra Haití vimos una Honduras totalmente diferente. ¿Van motivados, con la misma actitud para este partido?</b><br /><br />Bueno, vamos a trabajar. Sabemos que van a ser partidos muy difíciles, pero vamos con la mentalidad y creemos que podemos hacer un buen partido, que podemos sumar, que podemos clasificar, y esa es la mentalidad que tenemos.<b>¿Qué mensaje te dio el director técnico del Levante, Kervin? Cada momento que vivís, cada partido sos de los que mejor jugás, según las puntuaciones.</b><br /><br />No, la verdad que el míster tiene mucha confianza en mí. Yo lo único que hago es tratar de devolverle esa confianza dentro de la cancha. Solo me dijo que viniera, que disfrutara, que tratara de hacer las cosas bien y que iba a estar pendiente de mí a ver qué pasaba conmigo.<b>¿Qué mensaje hay con el Real Madrid y el Atlético? No son fáciles esos partidos que te han tocado con el Real Madrid y también con el Atlético.</b><br /><br />Sí, son partidos complicados, pero a la misma vez lindos de jugar, de escenarios muy bonitos que quedan en el recuerdo de uno.<b>Ha dicho Reinaldo Rueda: “no te la creas, hoy estás arriba, mañana...”. ¿Cómo tomaste esas palabras que nos confesó en una conferencia especial?</b><br /><br />Bien, la verdad que lo tomo bien. Lo dije en una entrevista que hice en Valencia, que si hablaban bien de mí lo tomaba con calma, si hablaban mal de mí también lo tomaba con calma. Si hoy juego bien soy el mejor, si mañana juego mal soy el peor. Entonces trato de mantener una línea estable con eso y la verdad que lo tomo de la mejor manera.<b>¿Qué te convence a vos de que este grupo puede lograr el objetivo en estos dos finales?</b><br /><br />Creo que viendo los compañeros que tenemos, viendo los partidos que hemos sacado, creo que eso motiva y nos damos cuenta de que sí podemos clasificar al Mundial.