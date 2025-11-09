Arboleda y su respuesta al "Fantasma" Figueroa, trabajará fuerte por ir al Mundial: "Dependemos de nosotros ante Nicaragua y Costa Rica"

El nacido en Colombia, pero que adoptó a Honduras como su nación vive momentos especiales por ser convocado, se refirió a la baja de Choco Lozano y además su respuesta a las declaraciones del "Fantasma" Figueroa, DT de Nicaragua, donde habló de hacerle daño a Honduras.

Yustin Arboleda valoró tener esa experiencia para transmitirle a los más jóvenes que tratará de entrar en los encuentros y ser claves en las aspiraciones de Honduras en el cierre de la ronda final de la eliminatoria de Honduras.

LA ENTREVISTA CON YUSTIN ARBOLEDA



¿Qué te dice el profe Rueda?

No solamente con mi persona, siempre tratamos de tener ese acercamiento con los entrenadores. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando, tratando de tomar en cuenta los detalles, tomar ventajas para conseguir nuestro objetivo y por el acercamiento con el staff del cuerpo técnico.



Con la baja de Choco Lozano ¿Quién lidera el ataque ofensivo?

Yo creo que al final nosotros como grupo sabemos lo que significa el Choco en el grupo y Selección, estamos dolidos por él, es una lesión que a ningún jugador la quiere vivir. Todos aquí asumimos con mucha seriedad y compromiso, nos jugamos los dos partidos importantes en los últimos 11 años para el país, es una responsabilidad grande la que cargamos. Al que le toque, tomar la posición del Choco la decidirá el profe y uno tiene que dar lo mejor que sí.



Erick "Yío" Puerto ha sido llamado ¿Usted en lo personal que le ha dicho?

Erick ha hecho todo el mérito de estar acá, para todo jugador es un sueño de representar al país y tratamos de hablar siempre con todo, más con los jóvenes. Porque a veces los jóvenes no tienen ese compromiso que recae más para los más grandes, entonces, los arropamos que se sientan en confianza y tranquilos, forman parte de este sueño.



Los clubes de Honduras fallaron en Copa Centroamérica ¿Cómo hacer para quitarnos el miedo al éxito?

Al final miedo al éxito no es, obviamente nos sigue doliendo no tener un finalista en la Copa Centroamericana. Pero todos se preparan para llegar, llegan dos y uno la ganará, todos la queríamos, no estamos. Es un tema que lo dejamos de lado, estamos en la Selección y la concentración que tenemos como jugadores. Afrontamos estos compromisos con el mayor compromiso.



¿Quién es el hueso más duro, Nicaragua y Costa Rica?

El hueso más duro somos nosotros mismos, lo que queremos proponer en cada juego. Nicaragua viene creciendo y Costa Rica es los más importantes en la región, pero como dice nuestro cuerpo técnico nosotros debemos preocuparnos por nosotros mismos. Eso es lo más importante, nosotros dependemos de nosotros mismos. Todo lo que te propongas a hacer depende de tí, ponemos enfrente a Dios y sabemos que cuando nosotros estamos metidos en lo que debemos hacer lo logramos. Sabemos del gran impacto para el fútbol nacional si logramos la clasificación al Mundial. Ya miramos las dos convocatorias, es nuestro trabajo, estamos metidos, miramos fútbol, en lo particular veo fútbol día y noche. Uno debe enfocarse en uno mismo.



¿Cómo tomó las palabras del Fantasma Figueroa donde dijo que buscarán hacerle el daño a Honduras?

La verdad que las declaraciones, en tema de entrenadores y de prensa, nosotros los jugadores no debemos de caer. Debemos dedicarnos a jugar y lo que diga o no, en el campo somos 11 contra 11, ahí es donde se determina el resultado, hablar fuera queda de lado. Lo afrontaremos de la mejor manera. Presionados estamos siempre, debemos de convivir con eso, estamos en un momento súper importante, queremos ir al Mundial, el país lo quiere, la familia lo quiere. Debe ser lindo entonar el himno de tu nación en un Mundial, no es fácil, pero tampoco imposible.



¿En base a lo técnico y táctico, cuál es el pedido del profe Rueda para jugar estos dos partidos?

Esa parte no podemos venir a revelar ese trabajo para fortalecerte, es un trabajo que el cuerpo técnico lo realiza y tenemos días de trabajo muy bueno.