Luis Vega está listo para ser titular: las críticas de su juego y el sueño que quiere cumplir: "Hace 11 no lo conseguimos..."

<b>¿Luis, directamente, cómo está el tema de tu situación física?</b>Creo que es algo que todos lo sabían, he estado jugando partidos en liga con esa lesión, con ese malestar, sí he estado en un proceso de recuperación, creo que voy mejorando significativamente, ya me siento mucho mejor, me siento en altas condiciones para poder desarrollar mi juego y esperamos poder tener la oportunidad.<b>¿Pero personalmente si le tocara ser titular en estos dos partidos ante Nicaragua y Costa Rica, está al 100%?</b>Claro, claro que sí, sé que serán partidos muy difíciles, quiero estar de la mejor manera para esos partidos, si el profe me da la confianza creo que estoy listo para desarrollar mi mejor versión que es la que vengo buscando y sin duda poder conseguir el boleto al mundial.<b>¿Y mentalmente cómo estás? Sabiendo que estás cerca de ir al Mundial</b>Creo que la emoción siempre está ahí, está a tope, creo que es una bonita oportunidad de dar ese paso importante para la selección que hace 11 años no lo conseguimos, creo que será una oportunidad muy linda que no se va a volver a repetir en un futuro cercano y mentalmente estoy con todas las armas dispuestas para dar mi mejor versión como dije anteriormente.<b>¿Cómo lo vive el grupo sabiendo que son los últimos dos partidos ya de cara a una posible clasificación al mundial? ¿Sienten presión, motivación? ¿Qué es lo que realmente piensan ustedes?</b>Claramente está la presión, siempre va a estar. La motivación siempre está a tope, qué más motivaciones necesitamos que estar a dos pasos de un mundial. Creo que es un sueño para todo futbolista representar a su país en un mundial, enfrentarse contra las mejores selecciones del mundo, creo que va a ser una oportunidad muy linda para darnos a conocer nosotros como jugadores, como selección y poder dar ese paso a una mejor etapa.