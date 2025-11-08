¡Con Waston a la cabeza! Costa Rica anuncia su convocatoria para enfrentar a Honduras y Haití por la Eliminatoria

La zona defensiva incluye a figuras consolidadas como Kendall Waston, Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas, quienes aportarán solidez y fortaleza en la zaga. A ellos se suman jóvenes valores como S. Van der Putten, Alexis Gamboa, Joseph Mora y Hazkel Quirós, todos con el reto de mantener el equilibrio entre firmeza y salida limpia desde el fondo.En el mediocampo, Miguel Herrera apostó por un bloque dinámico con jugadores como Celso Borges, Alejandro Bran y Kenneth Vargas, quienes combinarán experiencia y control del balón. También figuran Guillermo Villalobos, Orlando Galo, Aarón Murillo y Josimar Alcócer, futbolistas con buena proyección ofensiva y capacidad para romper líneas en el ataque.La delantera costarricense será liderada por Joel Campbell y Manfred Ugalde, dos hombres de confianza para el entrenador mexicano. A ellos se suman Anthony Hernández, Alonso Martínez, Álvaro Zamora y Warren Madrigal, un grupo que combina velocidad, juventud y olfato goleador, piezas clave para los compromisos ante Haití y Honduras.Costa Rica buscará sumar la mayor cantidad de puntos posible en esta doble jornada de Eliminatorias, conscientes de que ambos partidos serán determinantes para su clasificación. El equipo tico, con una plantilla que mezcla jerarquía y nuevas figuras, espera dejar una buena impresión ante su público y reafirmar su papel como uno de los favoritos de la región rumbo al Mundial 2026.