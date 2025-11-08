¡Con Waston a la cabeza! Costa Rica anuncia su convocatoria para enfrentar a Honduras y Haití por la Eliminatoria

En la portería destacan tres guardametas de alto nivel: Keylor Navas del Pumas UNAM, Patrick Sequeira del club español Ibiza, y Kevin Chamorro del Rio Ave portugués. El regreso de Navas, uno de los referentes del equipo, representa una garantía de liderazgo y experiencia bajo los tres palos en estos duelos cruciales.

La Selección de Costa Rica, dirigida por el técnico Miguel Herrera, dio a conocer su convocatoria oficial para los próximos compromisos de la Eliminatoria Mundialista rumbo al Mundial 2026, donde enfrentará a Haití y Honduras. La lista está compuesta por una combinación de jugadores experimentados y jóvenes promesas que buscarán mantener a la “Tricolor” en la pelea por los primeros puestos del grupo.

La zona defensiva incluye a figuras consolidadas como Kendall Waston, Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas, quienes aportarán solidez y fortaleza en la zaga. A ellos se suman jóvenes valores como S. Van der Putten, Alexis Gamboa, Joseph Mora y Hazkel Quirós, todos con el reto de mantener el equilibrio entre firmeza y salida limpia desde el fondo.

En el mediocampo, Miguel Herrera apostó por un bloque dinámico con jugadores como Celso Borges, Alejandro Bran y Kenneth Vargas, quienes combinarán experiencia y control del balón. También figuran Guillermo Villalobos, Orlando Galo, Aarón Murillo y Josimar Alcócer, futbolistas con buena proyección ofensiva y capacidad para romper líneas en el ataque.

La delantera costarricense será liderada por Joel Campbell y Manfred Ugalde, dos hombres de confianza para el entrenador mexicano. A ellos se suman Anthony Hernández, Alonso Martínez, Álvaro Zamora y Warren Madrigal, un grupo que combina velocidad, juventud y olfato goleador, piezas clave para los compromisos ante Haití y Honduras.

Costa Rica buscará sumar la mayor cantidad de puntos posible en esta doble jornada de Eliminatorias, conscientes de que ambos partidos serán determinantes para su clasificación. El equipo tico, con una plantilla que mezcla jerarquía y nuevas figuras, espera dejar una buena impresión ante su público y reafirmar su papel como uno de los favoritos de la región rumbo al Mundial 2026.