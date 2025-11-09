Romell Quioto: su reveladora charla con Choco Lozano y avisa a Nicaragua por la Eliminatoria: "Lo vamos a dejar todo"

Durante la conversación, Quioto también reveló un diálogo con Antony “Choco” Lozano, capitán del equipo, a quien le expresó su apoyo y compromiso total con el objetivo de alcanzar la meta mundialista. El atacante subrayó que lo más importante es que la selección gane, sin importar quién anote, y prometió dejarlo todo en el campo para cumplir el sueño de todo un país en el duelo clave frente a Nicaragua.

Rommel Quioto se mostró comprometido y optimista de cara al decisivo partido que la Selección de Honduras disputará ante Nicaragua, encuentro que podría sellar la clasificación al Mundial . En sus declaraciones, el delantero destacó la unión del grupo y la importancia de mantener la fe pese a las ausencias, reconociendo que ha sido un proceso complicado, pero lleno de esfuerzo y sacrificio por parte de todos los convocados.

Es en lo único que estaba pensando, ese sueño de clasificar al Mundial

Sí, es en lo único que estaba pensando, pues en ese sueño, y ojalá que primeramente Dios se nos pueda dar. Bueno, lamentable, pues, porque hablaba con algunos compañeros de que es difícil, pues, que nunca hemos podido estar todos. Pero bueno, los que estamos vamos a tratar de seguir dando lo mejor, así como lo hemos venido haciendo.

¿Qué piensa de los compañeros que no pudieron estar en esta convocatoria?

Yo creo que los muchachos que en este momento no están, desean estar, pero nosotros, como le decía al Choco, que es nuestro capitán y le ha tocado duro, le dije a él que no se preocupara, que nosotros íbamos a hacer todo lo posible para poder lograr el objetivo.

Rommel, oportunidad de oro ganar este jueves en Nicaragua, y más si haces un gol que clasifique a Honduras al Mundial

Bueno, ojalá, ojalá, sí, claro, uno se imagina todo. Pero para mí lo más importante es la selección, independientemente de quién anote, lo importante es que ganemos y que podamos clasificar.



¿Cómo ha sido este proceso personal con la selección?

Bueno, ha sido bastante difícil para mí y para algunos de mis compañeros, por todo lo que hemos pasado, pero nunca hemos dejado de luchar. Yo creo que tenemos dos partidos muy importantes donde lo vamos a dejar todo, y al final, pues, que sea lo que Dios quiera.

¿Ha sido constante su compromiso con la selección nacional?

Sí, gracias a Dios, siempre que se me ha llamado he podido decir que sí, he estado presente, y creo que al final todo eso tiene su recompensa.