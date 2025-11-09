Romell Quioto: su reveladora charla con Choco Lozano y avisa a Nicaragua por la Eliminatoria: "Lo vamos a dejar todo"

<b>Rommel Quioto</b> se mostró comprometido y optimista de cara al decisivo partido que la<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/eliminatoriaconcacaf" target="_blank"> <b>Selección de Honduras</a> </b>disputará ante Nicaragua, encuentro que podría sellar la clasificación al <b>Mundial</b>. En sus declaraciones, el delantero destacó la unión del grupo y la importancia de mantener la fe pese a las ausencias, reconociendo que ha sido un proceso complicado, pero lleno de esfuerzo y sacrificio por parte de todos los convocados.Durante la conversación, <b>Quioto</b> también reveló un diálogo con <b>Antony “Choco” Lozano,</b> capitán del equipo, a quien le expresó su apoyo y compromiso total con el objetivo de alcanzar la meta mundialista. El atacante subrayó que lo más importante es que la selección gane, sin importar quién anote, y prometió dejarlo todo en el campo para cumplir el sueño de todo un país en el duelo clave frente a Nicaragua.