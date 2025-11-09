Deiby Flores, tajante: "Tenemos que pensar en el primer partido contra Nicaragua que es el más importante"

Uno de los que se integró este domingo fue Deiby Flores , mediocampista titular e indispensable en el equipo hondureño que quiere celebrar una cuarta clasificacación mundialista. En su arribo fue breve, pero tajante en sus declaraciones.

La Selección de Honduras comienza a tomar forma con la llegada de los primeros legionarios que se suman a la disciplina de Reinaldo Rueda en la previa a las últimas dos finales que tiene la 'H' en la eliminatoria rumbo a United 2026.

"Tenemos que pensar en el primer partido contra Nicaragua que es el más importante, no podemos pensar en Costa Rica si no hemos jugado el primero. Esperamos, Dios primero, estar de la mejor forma y lograr el objetivo que es esa la misión", dijo Flores.

"Con mucha responsabilidad, estamos conscientes de que es algo lindo y que nosotros como jugadores y como país quieren esta bendición y esperamos estar a la altura de los dos compromisos", dijo respecto a cómo toman la responsabilidad de jugar en Managua y San José.



Deiby Flores es muy claro en su exposición y no pierde de vista la eventual clasificación a un Mundial que se le viene negando a Honduras desde Brasil cuando clasificamos a la justa mundialista del 2014.

"El objetivo es lograr la clasificación al Mundial, hay que tener fe, algo que es muy grande y Dios primero se nos de esa oportunidad", cerró diciendo con mucha resposabilidad sabiendo que en sus manos tienen el sellar el pasaje a la Copa del Mundo del 2026.