Batacazo al Lech Poznán: Luis Palma recibe duro revés previo a unirse a la Selección de Honduras

El Arka, en cambio, celebra una victoria clave que le permite tomar oxígeno en la parte media del campeonato y ganar confianza tras una racha irregular. El rendimiento de Espiau fue fundamental, y su triplete lo coloca entre los máximos anotadores del torneo.Tras el compromiso, Luis Palma emprenderá viaje hacia Honduras para incorporarse a la Selección Nacional, que se prepara para los duelos ante Nicaragua y Costa Rica por la Eliminatoria Mundialista. El atacante catracho buscará trasladar su experiencia en Europa para aportar al combinado nacional en una etapa crucial rumbo al sueño de clasificar al Mundial.