Batacazo al Lech Poznán: Luis Palma recibe duro revés previo a unirse a la Selección de Honduras

El Lech Poznán de Luis Palma perdió 3-1 ante Arka Gdynia por la jornada 14 de la primera división de Polonia.

    El Lech Poznán recibió un duro revés ante modesto rival en la primera división de Polonia.

    Mario O. Figueroa
2025-11-09

El Arka Gdynia dio la sorpresa de la jornada 14 en la Liga de Polonia al imponerse 3-1 sobre el Lech Poznan, equipo donde milita el hondureño Luis Palma. El encuentro tuvo como gran figura al delantero español Eduardo Espiau, quien se lució con un triplete que sentenció el compromiso y dejó sin reacción a los visitantes.

Desde el inicio, el Arka mostró mayor intensidad y aprovechó los espacios en defensa del Lech. El equipo Palma abrió la lata, pero Espiau lo empató y le dio vuelta al marcador con tres goles en la segunda mitad, convirtiéndose en el protagonista absoluto del encuentro.

Luis Palma, por su parte, fue titular y disputó 75 minutos, mostrando movilidad y participando en varias jugadas ofensivas, aunque sin lograr marcar diferencia ante un rival bien plantado. El hondureño ha sido una pieza constante en el esquema del Lech Poznán, pero esta vez su equipo no pudo mantener el ritmo ni la solidez que lo había caracterizado en jornadas anteriores.

Con esta derrota, el Lech Poznan baja hasta la octava posición de la tabla con 21 puntos, alejándose de los puestos de clasificación a competiciones europeas. El resultado representa un duro golpe en las aspiraciones del equipo, que venía de buenos resultados y aspiraba a seguir escalando posiciones.

El Arka, en cambio, celebra una victoria clave que le permite tomar oxígeno en la parte media del campeonato y ganar confianza tras una racha irregular. El rendimiento de Espiau fue fundamental, y su triplete lo coloca entre los máximos anotadores del torneo.

Tras el compromiso, Luis Palma emprenderá viaje hacia Honduras para incorporarse a la Selección Nacional, que se prepara para los duelos ante Nicaragua y Costa Rica por la Eliminatoria Mundialista. El atacante catracho buscará trasladar su experiencia en Europa para aportar al combinado nacional en una etapa crucial rumbo al sueño de clasificar al Mundial.

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.