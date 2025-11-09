Batacazo al Lech Poznán: Luis Palma recibe duro revés previo a unirse a la Selección de Honduras

El Arka Gdynia dio la sorpresa de la jornada 14 en la Liga de Polonia al imponerse 3-1 sobre el Lech Poznan, equipo donde milita el hondureño Luis Palma. El encuentro tuvo como gran figura al delantero español Eduardo Espiau, quien se lució con un triplete que sentenció el compromiso y dejó sin reacción a los visitantes. Desde el inicio, el Arka mostró mayor intensidad y aprovechó los espacios en defensa del Lech. El equipo Palma abrió la lata, pero Espiau lo empató y le dio vuelta al marcador con tres goles en la segunda mitad, convirtiéndose en el protagonista absoluto del encuentro.

Luis Palma, por su parte, fue titular y disputó 75 minutos, mostrando movilidad y participando en varias jugadas ofensivas, aunque sin lograr marcar diferencia ante un rival bien plantado. El hondureño ha sido una pieza constante en el esquema del Lech Poznán, pero esta vez su equipo no pudo mantener el ritmo ni la solidez que lo había caracterizado en jornadas anteriores. Con esta derrota, el Lech Poznan baja hasta la octava posición de la tabla con 21 puntos, alejándose de los puestos de clasificación a competiciones europeas. El resultado representa un duro golpe en las aspiraciones del equipo, que venía de buenos resultados y aspiraba a seguir escalando posiciones.