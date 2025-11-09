Luis Suárez enciende las redes tras burlarse de Andy Najar por goleada del Inter Miami en la MLS

El Inter Miami, liderado por Lionel Messi, goleó este sábado 4-0 al Nashville SC y selló su pase a la siguiente fase de los playoffs de la MLS. El astro argentino se despachó con doblete y otro dos más de Tadeo Allende, dejaron eliminado al equipo de los hondureños Andy Najar y Bryan Acosta. Una de las grandes ausencias del partido para las "Garzas" fue Luis Suárez, quien no pudo jugar tras haber sido sancionado por haberle dado una patada al catracho Andy Najar en el partido anterior.

El castigo impuesto por la MLS no le cayó nada bien al atacante uruguayo, quien después del partido no se quedó callado y encendió la polémica en redes sociales. Nashville SC publicó una imagen de Andy Najar en su cuenta de X y Luis Suárez decidió comentar con dos emojis: una mano despidiéndose y una cara guiñando el ojo. El gesto del delantero uruguayo fue interpretado por muchos aficionados como una burla hacia el jugador hondureño tras la eliminación, ya que Suárez fue sancionado precisamente por una acción contra él.