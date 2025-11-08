Legionarios

Joseph Rosales se hace expulsar en el partido más decisivo de la temporada y explotan en redes: "Un error garrafalmente estúp..."

Vídeo: así fue el cabezazo que soltó Joseph Rosales a un rival en el partido más decisivo de la temporada y en redes sociales no lo perdonan: "¡UNA TONTERÍA"!

2025-11-08

¡Tremendo error! Joseph Rosales se hace expulsar en el partido más importante de la actual temporada y dejó al Minnesota United con un jugador menos a falta de todo el segundo tiempo.

El seleccionado nacional no pudo contener su enojo y en el minuto 41 de partido, cuando el marcador estaba 1-2 a favor del Seattle Sounders, cayó en la trampa del jugador rival y soltó un cabezazo que le costó la tarjeta roja.

"Jugadorazo de cojones" "es una cosa loca": la prensa se rinde ante Kervin Arriaga tras su partido en el Levante-Atlético

En el vídeo se puede apreciar que la jugada nació en la banda derecha cuando Joseph Rosales intentó pasar entre dos y se tropezó en Jesús Ferreira, algo que no le gustó al hondureño.

El cafetero inmediatamente le fue a decir algo de manera verbal y el hondureño se volvió loco tras escuchar las palabras de Ferreria. Ante esta situación, el lateral izquierdo de la 'H', lo encaró pero el colombiano se mantuvo parado y el catracho lo derribó con su cabeza.

A pesar de que el cafetero exageró la situación, haciéndose derribar al suelo, el silbante se percató de inmediato de lo ocurrido y se sacó la cartulina roja para sacar del partido al legionario.

Sin duda alguna, que Rosales perdió la cabeza en el partido más importante de la temporada hasta el momento. Minnesotta y Seattle Sounders juegan el tercer y último partido que los lleva a la siguiente ronda.

EN REDES SOCIALES NO LO PERDONAN

Pierre Noujaim, reportero de Fox Sports en Minneapolis, no ocultó su enojo en redes sociales tras la acción del hondureño.

Kervin Arriaga destaca ante el Atlético de Madrid pese a la derrota del Levante en el Metropolitano

"¡¿Joseph Rosales, qué estás haciendo?!Roja directa y ahora #MNUFC se queda con 10 hombres ya perdiendo por un gol. Perdió completamente la cabeza. Un error garrafalmente estúpido".

Joseph Rosales se hace expulsar en el partido más decisivo de la temporada y explotan en redes: Un error garrafalmente estúp...
Unirme al canal de noticias
Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
joseph rosales
|
Seattle Sounders
|
Minessota United
|