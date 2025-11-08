Joseph Rosales se hace expulsar en el partido más decisivo de la temporada y explotan en redes: "Un error garrafalmente estúp..."

El seleccionado nacional no pudo contener su enojo y en el minuto 41 de partido, cuando el marcador estaba 1-2 a favor del Seattle Sounders, cayó en la trampa del jugador rival y soltó un cabezazo que le costó la tarjeta roja.

¡Tremendo error! Joseph Rosales se hace expulsar en el partido más importante de la actual temporada y dejó al Minnesota United con un jugador menos a falta de todo el segundo tiempo.

En el vídeo se puede apreciar que la jugada nació en la banda derecha cuando Joseph Rosales intentó pasar entre dos y se tropezó en Jesús Ferreira, algo que no le gustó al hondureño.

El cafetero inmediatamente le fue a decir algo de manera verbal y el hondureño se volvió loco tras escuchar las palabras de Ferreria. Ante esta situación, el lateral izquierdo de la 'H', lo encaró pero el colombiano se mantuvo parado y el catracho lo derribó con su cabeza.

A pesar de que el cafetero exageró la situación, haciéndose derribar al suelo, el silbante se percató de inmediato de lo ocurrido y se sacó la cartulina roja para sacar del partido al legionario.

Sin duda alguna, que Rosales perdió la cabeza en el partido más importante de la temporada hasta el momento. Minnesotta y Seattle Sounders juegan el tercer y último partido que los lleva a la siguiente ronda.