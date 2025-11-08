Kervin Arriaga destaca ante el Atlético de Madrid pese a la derrota del Levante en el Metropolitano

El hondureño Kervin Arriaga volvió a figurar en el once titular del Levante en la Primera División de España, donde su equipo visitó al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Pese a la derrota 3-1 sufrida contra los colchoneros, el volante hondureño mostró un buen rendimiento en el compromiso ante los del Cholo Simeone. Finalizado el compromiso, los números de Arriaga claramente no son los mismos que el duelo anterior ante el Celta, donde anotó gol y fue la figura de su club. Según las estadísticas proporcionadas por Sofascore, el catracho concluyó con una puntuación final de 6.2.

El catracho, que jugó como mediocentro defensivo, tuvo una participación activa en la construcción y recuperación del balón. Arriaga registró 19 pases precisos de 25 intentos, alcanzando un 76 % de efectividad, además de realizar 6 pases en el último tercio, mostrando su intención de conectar con los hombres de ataque cuando el equipo lograba proyectarse hacia adelante. En el aspecto defensivo, el hondureño fue una muralla en el mediocampo. Completó 14 acciones defensivas, entre ellas 3 entradas, 2 intercepciones y 7 despejes, demostrando una gran capacidad para anticipar y cortar avances del conjunto colchonero. También ganó 6 despejes de cabeza, dato que refleja su potencia aérea y su lectura en las jugadas a balón parado.