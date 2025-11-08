Legionarios

Kervin Arriaga destaca ante el Atlético de Madrid pese a la derrota del Levante en el Metropolitano

El futbolista hondureño volvió a demostrar su calidad y buen rendimiento en su primera temporada en la primera de España.

    Atlético de Madrid venció 3-1 al Levante del hondureño Kervin Arriaga.

    Carlos Castellanos
2025-11-08

El hondureño Kervin Arriaga volvió a figurar en el once titular del Levante en la Primera División de España, donde su equipo visitó al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Pese a la derrota 3-1 sufrida contra los colchoneros, el volante hondureño mostró un buen rendimiento en el compromiso ante los del Cholo Simeone.

Finalizado el compromiso, los números de Arriaga claramente no son los mismos que el duelo anterior ante el Celta, donde anotó gol y fue la figura de su club. Según las estadísticas proporcionadas por Sofascore, el catracho concluyó con una puntuación final de 6.2.

El catracho, que jugó como mediocentro defensivo, tuvo una participación activa en la construcción y recuperación del balón. Arriaga registró 19 pases precisos de 25 intentos, alcanzando un 76 % de efectividad, además de realizar 6 pases en el último tercio, mostrando su intención de conectar con los hombres de ataque cuando el equipo lograba proyectarse hacia adelante.

En el aspecto defensivo, el hondureño fue una muralla en el mediocampo. Completó 14 acciones defensivas, entre ellas 3 entradas, 2 intercepciones y 7 despejes, demostrando una gran capacidad para anticipar y cortar avances del conjunto colchonero. También ganó 6 despejes de cabeza, dato que refleja su potencia aérea y su lectura en las jugadas a balón parado.

Arriaga se mantuvo firme en los duelos personales, con 3 ganados de 6 en el suelo (50 %) y 2 de 4 por la vía aérea (50 %), números que confirman su competitividad ante jugadores de talla mundial como Antoine Griezmann y Marcos Llorente. Además, no fue regateado en todo el encuentro, un dato que resalta su posicionamiento y disciplina táctica en la zona central.

Aunque su aporte ofensivo fue limitado, con cero toques en el área rival y 0 tiros largos precisos, su papel fue esencial en tareas de equilibrio y recuperación. Arriaga perdió solo un balón en todo el partido, reflejo de su seguridad en la salida y su correcta toma de decisiones bajo presión, algo fundamental ante un rival que presiona tan alto como el Atlético de Madrid.

Con esta actuación, Kervin Arriaga se consolida como una de las piezas más confiables del Levante en la presente temporada. Su rendimiento en el Metropolitano no pasó desapercibido, mostrando madurez, temple y compromiso.

