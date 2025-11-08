Kervin Arriaga destaca ante el Atlético de Madrid pese a la derrota del Levante en el Metropolitano

El hondureño<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/kervin-arriaga-clausula-levante-accionista-liga-espanola-precio-honduras-FD28094155" target="_blank">Kervin Arriaga</a> </b>volvió a figurar en el once titular del <b>Levante</b> en la <b>Primera División de España, </b>donde su equipo visitó al Atlético de Madrid en el<b> Metropolitano</b>. Pese a la derrota 3-1 sufrida contra los colchoneros, el volante hondureño mostró un buen rendimiento en el compromiso ante los del Cholo Simeone.Finalizado el compromiso, los números de Arriaga claramente no son los mismos que el duelo anterior ante el Celta, donde anotó gol y fue la figura de su club. Según las estadísticas proporcionadas por Sofascore, el catracho concluyó con una puntuación final de 6.2.