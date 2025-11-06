Luis Palma se lució con golazo, pero no fue suficiente: Lech Poznan sufre dura derrota ante Rayo en la Conference League

La segunda parte comenzó igual que la primera. El Rayo dio un paso adelante pero no encontraba profundidad, por lo que Iñigo Pérez optó por mover el banquillo y, de una tacada, dar entrada a Andrei Ratiu, Pedro Díaz, Isi Palazón y el brasileño Alemao.Cuatro cambios en busca de una reacción que llegó solo cuatro minutos después con un gol de Isi Palazón, que remató cayéndose dentro del área pequeña, anticipándose a Joel Pereira, un centro desde la derecha de Ratiu.El público recobró el aliento con el gol y el equipo se contagió de los ánimos de su afición hasta el punto de que hasta el final el encuentro fue casi un monologo del Rayo. Ese empuje tuvo premio a los 81 minutos, cuando Jorge de Frutos, en su primera intervención tras saltar al césped, se encontró un balón rebotado en el área por un defensor que remachó a gol.El objetivo del Rayo no se quedó en el empate y buscó con todo el tercero. Lo pudo encontrar con un disparo al larguero del uruguayo 'Pacha' Espino aunque sus intentos no llegaron hasta el último minuto del tiempo añadido, en el que Pathé Ciss puso un balón en largo que recogió Álvaro García y, ante la salida de Mrozek, cruzó su remate a gol.