Al descubierto la millonaria cláusula de Kervin Arriaga: el máximo accionista del Levante lo revela

Kervin Arriaga se alista para enfrentar este sábado al Atlético de Madrid por la jornada 12 de la Liga Española. El Levante visita el Metropolitano con la ilusión de dar la sorpresa y conseguir tres puntos que lo alejen de las últimas posiciones.

Por ahora, el cuadro granota marcha en el puesto 16 de la clasificación con nueve puntos y el volante hondureño viene de marcar su primer tanto en el torneo, tras ocho juegos disputados.

Repasá la tabla de posiciones de la Liga Española

Y durante la previa, se conoció la cláusula de rescisión que tiene Arriaga en su club. Pepe Danvila, máximo accionista del Levante, desveló en diálogo con el portal 'Sin Tregua' que el catracho está valorado en 20 millones de euros.

"La cláusula de Kervin parece que está en 20 millones. Él tiene tres años de contrato", afirmó el dirigente cuando le consultaron sobre la situación contractual del mediocampista, oriundo de Puerto Cortés.

Arriaga vive su primera experiencia en la máxima categoría de España tras firmar durante el pasado verano con Levante. El jugador aterrizó en la entidad valenciana tras destacar en Segunda División con Real Zaragoza.