Al descubierto la millonaria cláusula de Kervin Arriaga: el máximo accionista del Levante lo revela

Anteriormente, había vestido la camisetas del <b>Partizán </b>de Belgrado y también tuvo la oportunidad de exhibir su talento en la MLS de Estados Unidos con el <b>Minnesota United</b>.En Honduras, <b>Kervin</b>, de 27 años, se formó en las inferiores de <b>Platense </b>hasta llegar al primer equipo antes de dar el salto al <b>Marathón </b>y salir al extranjero.Según el portal especializado <b>Transfermarkt</b>, el hondureño tiene un precio que ronda los 1,5 millones de euros. Sin embargo, desde el <b>Levante </b>aseguran que si algún otro equipo desea contar con sus servicios tendrán que pagar su cláusula de 20 'kilos'.