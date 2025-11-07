Legionarios

La pregunta sobre Kervin Arriaga que fastidió al técnico del Levante: "Si a LaLiga le parece bien, pues a mí también"

Julián Calero respondió con ironía por el calendario de LaLiga y la vuelta del volante hondureño tras la doble fecha FIFA.

Levante y Kervin Arriaga visitan este sábado el Metropolitano para enfrentar al Atlético de Madrid por la jornada 12 de LaLiga. El volante hondureño disputará su último encuentro antes del parón y luego se incorporará al equipo de Reinaldo Rueda para afrontar los dos últimos partidos de clasificación al Mundial 2026.

Honduras jugará el próximo día 13 contra Nicaragua y luego cierra ante Costa Rica el 18. Esto provocaría que Arriaga se pierda el duelo del viernes 21 frente al Valencia, una situación que tiene fastidiado al entrenador del Levante.

Julián Calero atendió la rueda de prensa esta tarde para hablar sobre el partido de mañana contra Atlético, pero también fue consultado por el regreso de los internacionales cuando termine la doble fecha FIFA.

"Tengo entendido que Kervin llegaría un día antes previo al derbi (contra Valencia), ¿qué planes tiene sobre eso?", le preguntaron al técnico, que no escondió su disgusto por el calendario del torneo español.

"El plan es volverle a insistir a LaLiga si le parece bien que un jugador nos llegue un jueves por la noche y tenga que jugar el viernes por la noche. Si a LaLiga le parece bien, pues a mí también me parece bien", respondió Calero con ironía.

"Si cree que es la forma de proteger la competición, con jugadores internacionales que van a venir en el último día y que no van a poder estar a su nivel... si eso es la manera de proteger la competición, estoy también de acuerdo", sostuvo.

"Lo que más preocupa es que mis jugadores lleguen sanos y ver si pueden disputar algunos minutos. Kervin aterriza aquí el jueves a las 5:10 en Valencia y jugamos el viernes por la tarde. Viene de dos partidos internacionales y de 20 mil kilómetros. Si es lo correcto, entonces soy yo el que está equivocado. Tenemos que cuidar la competición y los jugsdores", añadió.

"Voy a intentar ver cuando llegue el momento si soy capaz de tener a algunos disponibles, sino jugarán los que tengan que jugar. Por ahora lo que más me preocupa es el partido de mañana contra el Atlético", sentenció el DT del Levante.

Kervin Arriaga es un titular indiscutible en la selección hondureña y todo dependerá de cómo se encuentre físicamente para jugar ese derbi frente al Valencia, cuando llegue un día antes del partido.

El 'Misilito' ha disputado ocho partidos con el cuadro granota en este arranque de LaLiga, que se traducen en 470 minutos y lleva un tanto.


