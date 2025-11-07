La pregunta sobre Kervin Arriaga que fastidió al técnico del Levante: "Si a LaLiga le parece bien, pues a mí también"

Levante y Kervin Arriaga visitan este sábado el Metropolitano para enfrentar al Atlético de Madrid por la jornada 12 de LaLiga. El volante hondureño disputará su último encuentro antes del parón y luego se incorporará al equipo de Reinaldo Rueda para afrontar los dos últimos partidos de clasificación al Mundial 2026.

Honduras jugará el próximo día 13 contra Nicaragua y luego cierra ante Costa Rica el 18. Esto provocaría que Arriaga se pierda el duelo del viernes 21 frente al Valencia, una situación que tiene fastidiado al entrenador del Levante.

Julián Calero atendió la rueda de prensa esta tarde para hablar sobre el partido de mañana contra Atlético, pero también fue consultado por el regreso de los internacionales cuando termine la doble fecha FIFA.

"Tengo entendido que Kervin llegaría un día antes previo al derbi (contra Valencia), ¿qué planes tiene sobre eso?", le preguntaron al técnico, que no escondió su disgusto por el calendario del torneo español.

"El plan es volverle a insistir a LaLiga si le parece bien que un jugador nos llegue un jueves por la noche y tenga que jugar el viernes por la noche. Si a LaLiga le parece bien, pues a mí también me parece bien", respondió Calero con ironía.