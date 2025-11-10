Se prepara como una final: "Fantasma" Figueroa llegó solo al entreno de Nicaragua que lo hace sin acceso a la prensa

El entrenador de la Selección de Nicaragua, Marco Antonio "El Fantasma" Figueroa, ha blindado a su equipo. Tiene prohibido el acceso a medios de comunicación en la previa del partido contra Honduras, el cuál está preparando como si fuera una final. La tarde de este lunes, el equipo nicaragüense realizó su segundo entrenamiento ya con todos los jugadores y una de las curiosidades que captó el lente de Diario DIEZ fue la llegada del "Fantasma" Figueroa, quien asistió solo al estadio.

El timonel, quien en la previa del partido había dicho que le quería hacer "la maldad" a Honduras, llegó en su camioneta, con la gorra para atrás, además de su pizarra en mano para preparar el segundo entrenamiento en la cancha del estadio Nacional de Managua. "No se puede tener acceso al entrenamiento, solo habrá conferencia de prensa oficial el día antes del partido donde comparecerá el entrenador Marco Figueroa", dijo a DIEZ la oficina de prensa de la Federación de Fútbol de Nicaragua, quien trabaja en el montaje del partido. A diferencia de otras selecciones donde el entrenador llega con el grupo, "El Fantasma" Figueroa llegó media hora antes de iniciar la práctica. Se bajó de su carro y caminó directamente al camerino ante la mirada de algunos niños que salían de jugar del estadio Nacional.