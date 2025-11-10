¿Continuará la paternidad catracha? Así le ha ido a la Selección de Honduras visitando a Nicaragua

La serie histórica desglosa que los nuestros se han enfrentado 24 veces a los pinoleros, siendo 19 triunfos catrachos, uno nicaragüense y tres empates.<br /><br /><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/arboleda-respuesta-fantasma-figueroa-trabajara-fuerte-mundial-nicaragua-costa-rica-eliminatoria-BK28117879" target="_blank">VER MÁS: Arboleda y su respuesta al "Fantasma" Figueroa, trabajará fuerte por ir al Mundial: "Dependemos de nosotros ante Nicaragua y Costa Rica"</a></b>Pero si hablamos de visitas hondureñas al país pinolero, la del 13 de noviembre de 2025, apenas será la tercera debido a que <b>Nicaragua </b>en el pasado era muy débil y no peleaba por boletos o oportunidades a campeonatos importantes.El 16 de abril de 2000 se contabiliza como la primera vez que <b>Honduras </b>jugó en <b>Nicaragua </b>aquella vez fue un triunfo del cuadro patrio gracias al gol de<b> Luis “el bombero” Ramírez</b>, el duelo se llevó a cabo en el<b> estadio Cacique Diriangén</b> de <b>Diriamba</b>. Fue así como la Bicolor comenzó con paso positivo la eliminatoria rumbo a <b>Corea y Japón 2002, </b>ambos fueron agrupados en el pelotón B.