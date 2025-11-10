¡Honduras queda eliminada del Mundial Sub-17! La ‘Mini H’ fracasó en Qatar 2025 y se despide sin un solo punto

El partido comenzó con un pequeño rayo de luz de esperanza. Los jóvenes hondureños mostraron ímpetu, con Luis Suazo como el más insistente en el ataque, pero las imprecisiones y la falta de contundencia volvieron a pasar factura en la escuadra catracha.Y el primer balde frío llegó al minuto 50. <b>Evandra Florasta </b>abrió el marcador desde el punto penal. Los indonesios pidieron una revisión en el VAR por un posible penalti y el juez fue a revisarla y determinó que era falta de Darell Oliva dentro del área.Sin embargo, la respuesta de los hondureño fue instantánea. La Bicolor salió con hambre de empatar tras recibir el gol y <b>Putu Panji, </b>capitán de Indonesia, cortó el ataque catracho, pero con la mano y el árbitro sancionó penal para los nuestros.Y fue <b>Luis Suazo </b>el encargado de canjear ese lanzamiento penal en gol poner todo igual en apenas dos minutos, pero el sueño duró poco. Al 70’, <b>Fadly Alberto </b>sacó un misil desde fuera del área que venció a <b>Noel Valladares</b>, el arquero hondureño que pese a sus buenas intervenciones durante el partido no pudo evitar la tercera derrota consecutiva.