Mundial Sub-17: las selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final y las eliminadas; 2 de Centroamérica quedan fuera

La selección de Oswaldo Vizcarrondo acabó invicta este tramo del evento después de sacar adelante el choque contra el frágil conjunto haitiano que ha perdido todos los partidos.<b>Venezuela</b>, sin embargo, tuvo que reaccionar en el tramo final porque se le complicó el encuentro en la segunda parte. Diego Claut y John Mancilla, de penalti, pusieron por delante al combinado sudamericano al cuarto de hora.Pero Haití aprovechó la relajación de su rival y por medio de Debens Jacquet antes del intermedio y de Felix Woodson, en el 71 establecieron el empate que, provisionalmente, les apartaba del liderato del Grupo.Hasta que apareció David García que hizo en el 80 el 3-2 y en el añadido, de penalti, el 4-2 final.Venezuela se clasificó como primera con un punto de ventaja respecto a Inglaterra que cayó frente el equipo de Vizcarrondo en la primera jornada y que luego ganó a Haití (8-1) y este lunes a Egipto (0-3) con dos goles de Reigan Heskey que, además, falló un penalti, y otro de Harrison Miles.