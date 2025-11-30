¡Barcelona celebra! Real Madrid suelta el puesto que mantenía durante toda la temporada: así va la tabla de posiciones de LaLiga

Este resultado lo celebra Barcelona, que se convierte en el nuevo líder de España con 34 puntos luego de vencer 3-1 al Alavés con goles de Yamal y doblete de Dani Olmo.Los culés quedan en la cima con 34 puntos y se despegan a un punto del Real Madrid que quedó en el segundo puesto con 33 unidades.Mientras que en el tercer puesto se encuentra Villarreal con 32 puntos , uno más que Atlético de Madrid que ganó ayer al Real Oviedo. Estos dos últimos se meten a la pelea por LaLiga.En la zona del descenso está el Girona con 12 puntos, el Levante de Kervin Arriaga con 9 en el puesto 19° y Real Oviedo es último con las mismas unidades que el club del hondureño.