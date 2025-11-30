¡Barcelona celebra! Real Madrid suelta el puesto que mantenía durante toda la temporada: así va la tabla de posiciones de LaLiga

El equipo de la ciudad de cataluña empezó ganando con un golazo de Ounahi (45'), un disparo que dejó parado a Thibaut Courtois. Sin embargo, en el complemento Kylian Mbappé encontró la paridad con gol de penal en el 67.

¡Barcelona celebra! Real Madrid ha tropezado este domingo por la fecha 14 de LaLiga de España tras empatar 1-1 ante Girona en Montilivi.

Este resultado lo celebra Barcelona, que se convierte en el nuevo líder de España con 34 puntos luego de vencer 3-1 al Alavés con goles de Yamal y doblete de Dani Olmo.

Los culés quedan en la cima con 34 puntos y se despegan a un punto del Real Madrid que quedó en el segundo puesto con 33 unidades.

Mientras que en el tercer puesto se encuentra Villarreal con 32 puntos , uno más que Atlético de Madrid que ganó ayer al Real Oviedo. Estos dos últimos se meten a la pelea por LaLiga.

En la zona del descenso está el Girona con 12 puntos, el Levante de Kervin Arriaga con 9 en el puesto 19° y Real Oviedo es último con las mismas unidades que el club del hondureño.