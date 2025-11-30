Girona vs Real Madrid EN VIVO: Xabi Alonso sorprende a todos con su alineación para recuperar el liderato

Por delante, Tchouaméni como ancla, escoltado por Valverde y Bellingham, con Arda Güler o Camavinga disputando un puesto. Mbappé y Vinícius liderarán el ataque tras el gran partido de ambos en Olympiacos, con cuatro goles y dos asistencias, respectivamente.Un once en el que no puede permitirse hacer probaturas Xabi, tras dos empates seguidos en LaLiga EA Sports que han dilapidado su ventaja en el liderato de la competición, pasando de cinco a uno y viendo como el FC Barcelona juega este sábado y podría adelantarle antes de que arranque el partido ante un Girona que busca una gran victoria ante el líder para salir del descenso.El equipo catalán, decimoctavo clasificado, suma ya doce jornadas consecutivas en la zona roja, pero poco a poco sigue creciendo y mejorando y va convirtiendo los brotes verdes que vislumbraba Míchel Sánchez en pasos adelante.Sería noveno si solo contaran las últimas ocho jornadas, con dos victorias, cuatro empates y dos derrotas por la mínima (por 2-1 con el Barcelona y el Getafe), pero los rojiblancos aún pagan su dramático inicio de curso, cuando consiguieron un punto de quince posibles.Los gerundenses vienen de ganar al Alavés (1-0) y de empatar en casa del Betis (1-1) en un encuentro en el que se adelantó por obra de Vladyslav Vanat y en el que Yáser Asprilla falló una ocasión imperdonable de gol en los últimos instantes.<br />