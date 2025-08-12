¿Quién merece el Balón de Oro? Luis Enrique dice porque corrió a Donnarumma del PSG: "Es excepcional, pero como persona..."

El exentrenador del Barcelona y de la selección española también confesó que "el Tottenham fue una opción antes de ir al París", con lo que quiso destacar el respeto por el conjunto inglés.Luis Enrique volvió a poner en valor lo conseguido la pasada campaña y dejó claro que quiere repetir el éxito logrado en la Liga de Campeones y sumar el segundo título consecutivo, tras el ganado ante el Inter de Milán (5-0)."Lo que hicimos la temporada pasada fue un objetivo para todos los jugadores, aficionados... Queremos seguir haciendo historia. Hacer eso en este momento es ganar dos 'Champions' consecutivas. El año pasado, creo que nadie pensaba que seríamos capaz de ganarla. Mostramos a todo el mundo que podíamos hacerlo. Estamos contento de tener este sueño".Y se alejó del debate de Balón de Oro: "Es un premio importante para la gente del fútbol. Pero para nosotros como equipo el objetivo era demostrar que las estrellas estaban al servicio del equipo. Saber que hay 9 nominados nuestros es muy bonito, creo que debería haber más. Pero estamos centrados en los objetivos de equipo. Como consecuencia del trabajo colectivo llegan los individuales"."Lo que nos ha caracterizado es la unión y la unidad. Hemos pasado momentos delicados. Pero lo que nos ha caracterizado es un gran nivel de jugadores, muchas estrellas, pero todas al servicio del equipo", sentenció.