¿Quién merece el Balón de Oro? Luis Enrique dice porque corrió a Donnarumma del PSG: "Es excepcional, pero como persona..."

El español Luis Enrique Martínez, entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), desveló este martes que la decisión de dejar fuera del equipo al meta italiano Gianluigi Donnarumma es suya al 100 %. "Gigio es un portero excepcional, y como persona es aún más excepcional. Sin embargo, ahora en mi PSG necesito un portero con características diferentes; por eso hemos fichado a Chevalier", dijo en rueda de prensa desde Údine, donde se enfrentará al Tottenham en la final de la Supercopa de Europa.

"Así es la vida de los futbolistas de alto nivel, soy 100 % responsable de esta difícil decisión. Si fuera fácil, cualquiera lo haría, estas decisiones tienen que ver con el perfil del portero que mi equipo necesita", añadió. El técnico asturiano lamentó el no haber podido entrenar más, pues el equipo volvió de vacaciones hace apenas una semana después de haber disputado la final del Mundial de clubes -que perdió ante el Chelsea inglés (3-0)-, pero no quiso excusarse en la poca preparación. "El Tottenham va a ser difícil porque tienen un nuevo entrenador. Han jugado amistosos y no sé qué tipo de partido plantearán. Han entrenado desde hace un mes y nosotros hace una semana. Pero no es una excusa", apuntó.