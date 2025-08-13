Donnarumma se olvida del PSG y Luis Enrique: llega a un acuerdo con otro grande de Europa, pero hay una condición

Solo una salida de Ederson Moraes del Manchester City podría precipitar la llegada de Gianluigi Donnarumma al conjunto inglés, después de que se haya roto la relación entre el portero italiano y el Paris Saint Germain. Ederson, en el City desde 2017 y aún con un año de contrato, lo ha ganado todo con el equipo inglés y ya son un par de mercados de fichajes en los que se ha sondeado una posible salida. Su juego con los pies, con varias asistencias importantes en los últimos tiempos, siempre ha sido muy bien valorado por Pep Guardiola, al que, sin embargo, se le ha abierto ahora una oportunidad irrepetible con Donnarumma.

El italiano, campeón de la pasada Champions League siendo clave con sus paradas, sobre todo en la tanda de penaltis contra el Liverpool en octavos de final y ante el Arsenal en semifinales, se ha quedado fuera de la Supercopa de Europa que juegan este miércoles contra el Tottenham Hotspur y puede no volver a jugar con el PSG. "Estamos tratando de encontrar la mejor solución. Es una decisión difícil y solo tengo las mejores palabras para Donnarumma. Es uno de los mejores porteros del mundo y una gran persona, pero estamos buscando un perfil diferente", dijo Luis Enrique.



"Espero tener la oportunidad de mirar a los aficionados en el Parque de los Príncipes una vez más y decir adiós como hay que hacerlo. Si no pasa, quiero que sepáis que vuestro apoyo y cariño significan un mundo para mí y nunca lo voy a olvidar", aseguró Donnarumma en un comunicado. Para el City poder acometer la operación Donnarumma es indispensable que salga primero Ederson, porque el club inglés ya se ha gastado en este mercado 31 millones en James Trafford, que había llegado como competencia del brasileño procedente del Burnley.