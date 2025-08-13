Donnarumma se olvida del PSG y Luis Enrique: llega a un acuerdo con otro grande de Europa, pero hay una condición

<br /><i>"Espero tener la oportunidad de mirar a los aficionados en el Parque de los Príncipes una vez más y decir adiós como hay que hacerlo. Si no pasa, quiero que sepáis que vuestro apoyo y cariño significan un mundo para mí y nunca lo voy a olvidar"</i>, aseguró Donnarumma en un comunicado.Para el<b> City</b> poder acometer la operación <b>Donnarumma</b> es indispensable que salga primero <b>Ederson</b>, porque el club inglés ya se ha gastado en este <b>mercado 31 millones en James Trafford, </b>que había llegado como competencia del brasileño procedente del Burnley.