Carlos Pineda se une a la Selección de Honduras para la eliminatoria y cuenta su aventura por Sporting: "En Costa Rica la exigencia es doble"

<b>Tomó la decisión correcta o se arrepiente: </b>"Sí, Dios me tiene ahí y me abrió la puerta. Yo estoy muy contento, me han recibido muy bien y en un lindo desafío. Ayer ganamos y salimos de esa posiciones, queremos meternos en zona de clasificación".<b>Cómo es el club: </b>"Es un buen equipo, con jugadores mundialistas, de experiencia y con un técnico campeón. Se puede, tenemos todas las herramientas para lograr todas esas metas".<b>Sin Kervin Arriaga, listo para ser titular: </b>"Uno que viene a la Selección tiene que venir a aportar, si solo juega 5 minutos... Es lo bonito aquí, que si Juegas tienes que resolver".<b>Los rivales, Haití y Nicaragua: </b>"Son duros, los partidos hay que jugarlos con muchas ganas y sabemos lo que nos jugamos en esta eliminatoria y ellos sueñan con ir al Mundial".<b>En teoría, la pelea es con Costa Rica:</b> "Con la gente que tenemos, tenemos que aspirar al Mundial o no estamos en nada, pero es partido a partido, todos con la misma responsabilidad y siempre es valioso sumar".<b>Lo que te dicen por la rivalidad en Sporting: </b>"Mis compañeros me desearon éxitos, bromean por lo que va a pasar en esos partidos contra Costa Rica, es parte del futbol".<b>Olimpia, Motagua y Real España avanzaron en Copa Centroamericana:</b> "Lindo, representan al país y lo ponen en alto. Real España nos tenía socando, viendo dos partidos al mismo tiempo, dejé de ir al estadio para ver al Herediano para estar pendiente de Real España".