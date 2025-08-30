Carlos Pineda se une a la Selección de Honduras para la eliminatoria y cuenta su aventura por Sporting: "En Costa Rica la exigencia es doble"

Viene feliz, Carlos Pineda está disfrutando de su primera experiencia como legionario y siente que tomó la mejor decisión, dejar la comodidad en el Olimpia y fichar por el Sporting San José de la primera división de Costa Rica. El mediocampista de contención levanta la mano para ocupar la vacante que dejó Kervin Arriaga quien no es parte de la convocatoria por problemas de lesión que arrastra luego de la participación en la Copa Oro 2025.

A la vez, Carlitos es el primer legionario es unirse a la concentración de la Selección de Honduras en Tegucigalpa. Ahora son 14 jugadores con los que ya cuenta el técnico Reinaldo Rueda, 13 de la Liga Nacional y un legionario.

Pineda celebró este viernes 29 de agosto su primer triunfo con el Sporting en Costa Rica con el 2-0 frente a Guadalupe por lo que los ánimos los trae al 1000% y este sábado 30 de agosto realizará con normalidad en el entrenamiento con la Bicolor. Honduras se prepara para enfrentar por el grupo C de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 a Haití y Nicaragua este 5 y 9 de septiembre de visitante y local respectivamente. LA ENTREVISTA CON CARLOS PINEDA A SU LLEGADA A PALMEROLA Feliz por la convocatoria: "Entusiasmado de venir a representar al país, es una eliminatoria bonita y con las cosas de hacer todo bien". Ahora le toca como legionario: "La exigencia es el doble, como extranjero exigen más, esa presión y te ayuda a prepararte de otra forma". Distintas ligas entre Honduras y Costa Rica: "Los partidos son muy cerrados, son pocas goleadas. Es más técnico y no físico, la raza de nosotros influye mucho, los delanteros son más grandes y los laterales veloces. Costa Rica es una liga competitiva, se exige mucho".