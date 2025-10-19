¡Sorpresota en el Mundial Sub-20! Marruecos derrotó a la favorita Argentina y conquista su primera Copa del Mundo

El combinado que dirige <b>Mohamad Ouahbi</b> eliminó a otros grandes equipos como España, Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos y Francia para llegar a las semifinales. Y en la noche en la que se definía todo, remató a la <b>Argentina </b>con un doblete de <b>Yassi Zabiri</b> (12' y 29').A sus 20 añitos, el extremo que milita para el <b>FC Famalicão</b> de la primera división portuguesa se ha convertido en el héroe del cuadro marroquí. Además fue uno de los máximos goleadores del Mundial con cinco anotaciones.De esta manera, la Albiceleste se quedó a las puertas de su séptima corona mientras que <b>Marruecos </b>festeja su primer título mundial.