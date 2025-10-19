¡Sorpresota en el Mundial Sub-20! Marruecos derrotó a la favorita Argentina y conquista su primera Copa del Mundo

¡Historia pura en el Mundial Sub-20 de la FIFA! La selección de Marruecos, considerada como la 'Cenicienta' del certamen, se impuso este domingo ante la gran favorita Argentina por 0-2 y se quedó con la Copa del Mundo. El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Chile, ha sido testigo de una sorprendente hazaña, ya que es la primera vez en todos los tiempos que la escuadra africana alza el título.

El combinado que dirige Mohamad Ouahbi eliminó a otros grandes equipos como España, Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos y Francia para llegar a las semifinales. Y en la noche en la que se definía todo, remató a la Argentina con un doblete de Yassi Zabiri (12' y 29'). A sus 20 añitos, el extremo que milita para el FC Famalicão de la primera división portuguesa se ha convertido en el héroe del cuadro marroquí. Además fue uno de los máximos goleadores del Mundial con cinco anotaciones. De esta manera, la Albiceleste se quedó a las puertas de su séptima corona mientras que Marruecos festeja su primer título mundial.