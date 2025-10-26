Rafael Villeda deja claro que Olimpia tiene una deuda en el torneo internacional y llamado a la afición: "Que sea una fiesta"

Entre el buen presente deportivo y el llamado a la afición tras los incidentes vividos en Costa Rica, Rafael Villeda, presidente del Olimpia, envió un mensaje de confianza, responsabilidad y orgullo por el rendimiento del equipo merengue. Luego de los actos de violencia sufridos por el club en Alajuela, Rafael Villeda aprovechó para enviar un mensaje directo a la afición olimpista: “Que sea una verdadera fiesta en el Estadio Nacional. Tenemos una afición importante y respetuosa. Apoyemos los 90 minutos, pero respetando al rival. Si llega afición de Alajuela, hay que recibirla como lo caracteriza al fútbol hondureño”, expresó. Villeda se mostró satisfecho con el nivel del Olimpia en esta parte del año. “Estamos en semifinales del torneo centroamericano y en primer lugar del torneo nacional. A pesar del desgaste por competir en dos torneos, los resultados se están dando como lo planificamos”, afirmó.

Sobre la cercanía del cruce internacional ante Alajuelense por la Copa Centroamericana, Villeda no evitó el análisis y aseguró: “Con nuestra gente esperamos que las cosas salgan como se han planificado. Confiamos en los jugadores, en el cuerpo técnico y en el trabajo que se viene haciendo”, expresó.

El presidente también reconoció que existen metas pendientes, como conquistar la Copa Centroamericana, un título que considera una deuda con la afición. “No habíamos podido avanzar en los últimos dos años y teníamos esa espina. Ahora estamos cerca de la final y queremos que el jueves, con el apoyo de nuestra gente, podamos sellar la clasificación”, señaló.

- ENTREVISTA A RAFAEL VILLEDA -

¿Cómo ha visto a este Olimpia en este segundo semestre del año?, ¿Viene dulce con los resultados?



Contento porque se está compitiendo bien, estamos en semifinales del torneo centroamericano y pues en el primer lugar en el torneo nacional, a pesar de estar compitiendo en dos torneos que obviamente hay un desgaste más fuerte en comparación a los otros siete equipos, pero creo que estamos muy contentos porque los resultados hasta el momento se van dando de acuerdo a lo planificado. Sería bonito ver una final hondureña, digo, por el bien de fútbol, la motivación también que llegaría al tema de Selección de Honduras.



Claro, definitivamente, yo creo que sería un mes entre octubre y noviembre muy importante para el fútbol hondureño, que pudiéramos lograr la gran final entre dos equipos hondureños en el torneo centroamericano y lógicamente que nuestra selección nacional pudiera también lograr esa clasificación al mundial ahora mismo en noviembre. Presidente, ¿cómo mira ese cruce de vuelta contra Alajuelense?



Bueno, creo que igual va a ser otro partido difícil, lo vimos el pasado jueves, que también Alajuela es un muy buen equipo, por algo está peleando ese primer lugar también en su torneo local, tiene varios jugadores seleccionados, yo creo que es un muy buen equipo y esperamos de que en nuestro estadio, con nuestra gente las cosas nos puedan salir como deseamos, como se ha planificado, a pesar de que será un partido difícil, pero pues confiamos mucho en la capacidad de nuestros jugadores y de nuestro cuerpo técnico y en el trabajo que se ha venido haciendo.

Usted dijo en la celebración del último título que tenían una deuda con la Copa Centroamericana y que iban por ese título. ¿El equipo ha cumplido las expectativas, el título es un objetivo ineludible para este Olimpia?



Sí, así es, definitivamente, como lo he dicho, desgraciadamente en los dos últimos años no habíamos podido avanzar de fase de grupos, teníamos esa espinita ahí pendiente, pero afortunadamente el equipo ha estado obteniendo buenos resultados y esperamos poder este próximo jueves con el apoyo de toda nuestra afición poder sellar la clasificación a la gran final. Un mensaje para la afición por lo que ustedes sufrieron allá en Alajuela, ¿qué le diría usted a ellos?



Pedirles que sea una verdadera fiesta la que se viva el próximo jueves aquí en el Estadio Nacional. Hay que demostrar que tenemos una afición importante, que es una afición respetuosa y que va a estar obviamente durante todos los 90 minutos apoyando a su club, pero respetando siempre al rival. Así es que igual si viene afición también de Alajuela, pues también hay que respetarlos y brindarles la hospitalidad que caracteriza al fútbol hondureño.