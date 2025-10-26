Rafael Villeda deja claro que Olimpia tiene una deuda en el torneo internacional y llamado a la afición: "Que sea una fiesta"

Entre el buen presente deportivo y el llamado a la afición tras los incidentes vividos en Costa Rica, <b>Rafael Villeda</b>, presidente del <b>Olimpia</b>, envió un mensaje de confianza, responsabilidad y orgullo por el rendimiento del equipo merengue.Luego de los <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/jugadores-olimpia-sufre-ataque-autobus-estadio-alejandro-morera-soto-costa-rica-EE27893667" target="_blank">actos de violencia sufridos por el club en Alajuela</a></b>, <b>Rafael Villeda </b>aprovechó para enviar un mensaje directo a la afición olimpista: “Que sea una verdadera fiesta en el Estadio Nacional. Tenemos una afición importante y respetuosa. Apoyemos los 90 minutos, pero respetando al rival. Si llega afición de Alajuela, hay que recibirla como lo caracteriza al fútbol hondureño”, expresó.Villeda se mostró satisfecho con el nivel del <b>Olimpia </b>en esta parte del año. “Estamos en semifinales del torneo centroamericano y en primer lugar del torneo nacional. A pesar del desgaste por competir en dos torneos, los resultados se están dando como lo planificamos”, afirmó.