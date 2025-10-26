Liga Nacional

Rafael Villeda deja claro que Olimpia tiene una deuda en el torneo internacional y llamado a la afición: "Que sea una fiesta"

El presidente del Olimpia hace llamado a la afición de Olimpia previo al duelo ante Alajuelense y quiere una final hondureña.

2025-10-26

Entre el buen presente deportivo y el llamado a la afición tras los incidentes vividos en Costa Rica, Rafael Villeda, presidente del Olimpia, envió un mensaje de confianza, responsabilidad y orgullo por el rendimiento del equipo merengue.

Luego de los actos de violencia sufridos por el club en Alajuela, Rafael Villeda aprovechó para enviar un mensaje directo a la afición olimpista: “Que sea una verdadera fiesta en el Estadio Nacional. Tenemos una afición importante y respetuosa. Apoyemos los 90 minutos, pero respetando al rival. Si llega afición de Alajuela, hay que recibirla como lo caracteriza al fútbol hondureño”, expresó.

Villeda se mostró satisfecho con el nivel del Olimpia en esta parte del año. “Estamos en semifinales del torneo centroamericano y en primer lugar del torneo nacional. A pesar del desgaste por competir en dos torneos, los resultados se están dando como lo planificamos”, afirmó.

Olimpia se llevó el triunfo muy trabajado ante un Real España que no se achicó en el estadio Nacional Chelato Uclés

Sobre la cercanía del cruce internacional ante Alajuelense por la Copa Centroamericana, Villeda no evitó el análisis y aseguró: “Con nuestra gente esperamos que las cosas salgan como se han planificado. Confiamos en los jugadores, en el cuerpo técnico y en el trabajo que se viene haciendo”, expresó.

El presidente también reconoció que existen metas pendientes, como conquistar la Copa Centroamericana, un título que considera una deuda con la afición. “No habíamos podido avanzar en los últimos dos años y teníamos esa espina. Ahora estamos cerca de la final y queremos que el jueves, con el apoyo de nuestra gente, podamos sellar la clasificación”, señaló.

- ENTREVISTA A RAFAEL VILLEDA -

¿Cómo ha visto a este Olimpia en este segundo semestre del año?, ¿Viene dulce con los resultados?

Contento porque se está compitiendo bien, estamos en semifinales del torneo centroamericano y pues en el primer lugar en el torneo nacional, a pesar de estar compitiendo en dos torneos que obviamente hay un desgaste más fuerte en comparación a los otros siete equipos, pero creo que estamos muy contentos porque los resultados hasta el momento se van dando de acuerdo a lo planificado.

Sería bonito ver una final hondureña, digo, por el bien de fútbol, la motivación también que llegaría al tema de Selección de Honduras.

Claro, definitivamente, yo creo que sería un mes entre octubre y noviembre muy importante para el fútbol hondureño, que pudiéramos lograr la gran final entre dos equipos hondureños en el torneo centroamericano y lógicamente que nuestra selección nacional pudiera también lograr esa clasificación al mundial ahora mismo en noviembre.

Presidente, ¿cómo mira ese cruce de vuelta contra Alajuelense?

Bueno, creo que igual va a ser otro partido difícil, lo vimos el pasado jueves, que también Alajuela es un muy buen equipo, por algo está peleando ese primer lugar también en su torneo local, tiene varios jugadores seleccionados, yo creo que es un muy buen equipo y esperamos de que en nuestro estadio, con nuestra gente las cosas nos puedan salir como deseamos, como se ha planificado, a pesar de que será un partido difícil, pero pues confiamos mucho en la capacidad de nuestros jugadores y de nuestro cuerpo técnico y en el trabajo que se ha venido haciendo.

Rafael Villeda dejó claro que Olimpia tiene una deuda en el torneo internacional y buscarán sellar su pase a la final el próximo jueves.

Usted dijo en la celebración del último título que tenían una deuda con la Copa Centroamericana y que iban por ese título. ¿El equipo ha cumplido las expectativas, el título es un objetivo ineludible para este Olimpia?

Sí, así es, definitivamente, como lo he dicho, desgraciadamente en los dos últimos años no habíamos podido avanzar de fase de grupos, teníamos esa espinita ahí pendiente, pero afortunadamente el equipo ha estado obteniendo buenos resultados y esperamos poder este próximo jueves con el apoyo de toda nuestra afición poder sellar la clasificación a la gran final.

Un mensaje para la afición por lo que ustedes sufrieron allá en Alajuela, ¿qué le diría usted a ellos?

Pedirles que sea una verdadera fiesta la que se viva el próximo jueves aquí en el Estadio Nacional. Hay que demostrar que tenemos una afición importante, que es una afición respetuosa y que va a estar obviamente durante todos los 90 minutos apoyando a su club, pero respetando siempre al rival. Así es que igual si viene afición también de Alajuela, pues también hay que respetarlos y brindarles la hospitalidad que caracteriza al fútbol hondureño.

¿Qué necesita Olimpia ante Alajuelense para avanzar a la final de Copa Centroamericana 2025? Día, fecha y sede del juego de vuelta de la semifinal

Han alagado a Olimpia después de ese partido contra Alajuelense por la personalidad. ¿Qué representa que se hable bien de Olimpia y que vuelve a estar donde históricamente ha estado el equipo albo?

Pues la verdad que contentos, porque definitivamente creo que fue un muy buen partido, lastimosamente pues no se pudo lograr el triunfo porque creo que el equipo hizo méritos para tener los tres puntos, pero creo que el rendimiento fue bastante bueno, llenando las expectativas de nosotros y de la afición olimpista. Esperamos que eso se pueda mantener y poder lograr un triunfo el próximo jueves.

Erlin Varela
Erlin Varela

Periodista de deportes con más de una década de recorrido: desde 2011 en Diario El Heraldo y a partir de 2022 en las diferentes plataformas de grupo OPSA. Experiencia en distintas coberturas relacionadas principalmente a la Liga Nacional y a la Selección de Honduras.
