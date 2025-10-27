Cartaginés llega con baja de peso a Honduras: los ticos pierden a su goleador para el duelo ante Motagua en el repechaje

Aunque el jugador aseguró que su recuperación avanza favorablemente, su ausencia en el choque de vuelta en el Estadio Nacional Chelato Uclés supone un alivio táctico para las Águilas.“La operación salió muy bien. Gracias a Dios, a los médicos y enfermeros por su don. Estaremos de regreso en un abrir y cerrar de ojos”, expresó <b>Venegas </b>tras ser operado.Además de la derrota en el torneo local contra <b>Herediano</b>, el <b>Cartaginés </b>lamenta esta pérdida significativa. Sin Venegas, los Brumosos pierden a un referente en ataque, a un jugador con experiencia y capacidad definitoria, elementos cruciales en un partido de alta presión.