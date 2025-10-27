Centroamérica

Cartaginés llega con baja de peso a Honduras: los ticos pierden a su goleador para el duelo ante Motagua en el repechaje

El conjunto tico no podrá contar con su goleador para la vuelta del repechaje ante Motagua por un boleto a la Champions de Concacaf.

2025-10-27

En vísperas del duelo decisivo por el pase a la Concacaf Champions Cup, el Motagua enfrentará este martes a un Cartaginés mermado, tras confirmarse la baja de su goleador Johan Venegas, pieza clave del equipo costarricense.

El delantero, quien comparte la cima goleadora del club de la Copa Centroamericana con 5 anotaciones, sufrió una luxación de clavícula durante el partido ante Herediano el pasado sábado y fue sometido a una intervención quirúrgica.

Alajuelense recibe duro golpe previo al juego contra Olimpia: lo que se informa desde Costa Rica

Aunque el jugador aseguró que su recuperación avanza favorablemente, su ausencia en el choque de vuelta en el Estadio Nacional Chelato Uclés supone un alivio táctico para las Águilas.

“La operación salió muy bien. Gracias a Dios, a los médicos y enfermeros por su don. Estaremos de regreso en un abrir y cerrar de ojos”, expresó Venegas tras ser operado.

Además de la derrota en el torneo local contra Herediano, el Cartaginés lamenta esta pérdida significativa. Sin Venegas, los Brumosos pierden a un referente en ataque, a un jugador con experiencia y capacidad definitoria, elementos cruciales en un partido de alta presión.

Johan Venegas se perderá el juego de vuelta ante Motagua en las semifinales de la Copa Centroamericana.

No obstante, el Motagua también enfrenta desafíos en su plantilla. Luis Vega, quien salió lesionado en el clásico ante el Marathón, fue diagnosticado con tendinitis en la rodilla y se estima su recuperación en cuatro a cinco semanas, a falta de confirmación oficial. A ello se suma la continua ausencia de Óscar Discua, quien sigue en proceso de rehabilitación tras ser operado en septiembre.

Rafael Villeda deja claro que Olimpia tiene una deuda en el torneo internacional y llamado a la afición: "Que sea una fiesta"

El partido, programado para las 8:00 pm, definirá uno de los clasificados a la Copa de Campeones de Concacaf. La ventaja está con el Cartaginés que ganó 1-0 en Costa Rica y este martes Motagua los recibirá en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

