Espinel preocupado por el corto plantel de Olimpia y responde a lo que dicen en Costa Rica: "Tenemos que salir campeones"

Eduardo Espinel se mostró satisfecho, pero con incomodidades, tras la victoria 2-1 de Olimpia ante Real España por la jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El técnico uruguayo valoró el desempeño de los melenudos, aunque reconoció que “el marcador quedó muy corto”. “Controlamos los 90 minutos del juego, sin hacer un gran partido por ahí, pero sí lo controlamos y se jugó bien. Creo que podríamos haber tenido un marcador más largo, pero el fútbol hondureño tiene estas cosas, cada partido es difícil, comenzó diciendo el DT de los Albos. Más allá del triunfo, Espinel no ocultó su preocupación por la falta de profundidad en su plantilla, especialmente de cara al decisivo duelo del jueves ante Alajuelense por la semifinal de vuelta en la Copa Centroamericana. “Tenemos un plantel muy corto”, advirtió. “Hoy al estar (Jamir) Maldonado lesionado y (Agustín) Mulet suspendido, solo teníamos dos volantes centrales. Eso es lo que nos preocupa, no tener cantidad dentro del plantel para elegir”.

El uruguayo también respondió a los elogios que llegan desde Costa Rica, donde algunos medios han catalogado al Olimpia como “un equipo impresionante”. Espinel lo tomó con serenidad: “Si lo dicen, para mí es un orgullo. Para los olimpistas tiene que ser un orgullo, porque si lo dicen de verdad es porque ven trabajo”. Sin embargo, dejó en claro que el grupo no se conforma: “Nosotros tenemos que salir campeones, está claro”, sentenció. Además, el técnico reveló que ya tiene definido el once titular para la vuelta ante Alajuelense a pesar de las bajas de Jorge Álvarez y Yustin Arboleda: “El equipo ya está confirmado para el jueves; que se queden tranquilos, los que entren van a dejar todo”.

- CONFERENCIA DE PRENSA DE EDUARDO ESPINEL -

¿Qué aspectos resalta de este partido? Hubo mucha rotación y el equipo creo que mostró un alto nivel y de cara al partido de vuelta ante Alajuelense, ¿cómo está Axel Jamir Maldonado, que no ha jugado y no ha estado entre los suplentes también esta noche?



Con respecto al partido de hoy, creo que se hizo un partido correcto. Muy contento con la ratificación de algunos jugadores que van teniendo cada vez más minutos. Era un partido difícil, con un rival que también tiene sus cosas para hacernos daño.



Bueno, creo que en líneas generales controlamos los 90 minutos del juego, sin hacer un gran partido, pero sí lo controlamos y se jugó bien. Creo que el marcador queda muy corto, podríamos haber tenido más largo el marcador, pero bueno, el fútbol hondureño tiene estas cosas, cada partido es difícil, hay que jugarlo, hay mucha tensión en los dos equipos también, porque estamos jugando cosas importantes. Así que conforme, muy contento por el trabajo y realmente dentro de lo planificado salió casi todo por ahí.



Nos faltó tener un poquito más de tenencia de la que tuvimos y no regalarle tanto el campo por el momento a Real España. Pero bueno, son cosas a corregir. Y con respecto a lo de Maldonado, se le hizo un tratamiento hace dos días y él no podía, de hecho ayer no entrenó, hoy tampoco, y bueno, veremos en estos días a ver si puede entrenar y en qué condiciones puede llegar para el jueves. Lo estamos evaluando día a día, así que todavía tenemos las esperanzas de que pueda estar dentro del plantel. Cambiando de tema y pensando en Alajuelense, ¿cómo lo está viviendo usted? Un momento importante para la historia de Olimpia, que no llegaba a estas instancias desde hace varios torneos. Y también, ¿cómo siente que llegue el equipo para ese compromiso



Vivirlo como se vive la profesión, mostrar tranquilidad por fuera, pero por dentro la ansiedad y, por supuesto, ante uno de los hechos más lindos que hay para jugar, que es una semifinal, para estar en una final de un campeonato internacional, que no se da todos los días, y bueno, y con la responsabilidad que lleva de estar en Olimpia. Más allá de que hicimos un buen trabajo en el partido de ida, lo dije en la conferencia de prensa: si no hacemos un trabajo excelente, va a ser difícil, pero bueno, las expectativas son de eso, de recuperar las energías a partir de mañana, ir planificando cada detalle y cada día para no errarle nosotros, como somos responsables de esa planificación, y bueno, tener la oportunidad de llegar en óptimas condiciones para el jueves y demostrar nuevamente que estamos capacitados para estar a la altura de este campeonato de semejante prestigio.

¿Cuál fue el tema de la ausencia de Agustín Mulet para el partido de hoy?



Estaba suspendido, él tenía cuatro tarjetas amarillas, por eso no jugó hoy. ¿Le preocupa el tema físico de su equipo o cree que le ajusta para llegar a los objetivos que tiene entre Liga Nacional y Copa Centroamericana?



Preocupa, claro. No solamente la seguidilla de partidos, que creo que le pasa a la mayoría, o a los que están jugando Copa. Si no, hay que sobrellevar una presión también que es parte del tema mental, tema físico-mental. Cada vez hay más responsabilidad en el campeonato local. Cada vez quedan menos puntos por jugar y cada vez queda más cerca la definición del campeonato.



Por más que nosotros queramos separar cuando jugamos una copa u otra, es imposible. Hay que estar metido, y más nosotros como entrenadores, en los dos aspectos, en los dos campeonatos. Pero nos preocupa porque realmente, lo he dicho, tenemos un plantel muy corto, donde la preocupación, más allá de que rinda o no rinda futbolísticamente, es que no tengamos para elegir, que no tengamos cantidad dentro del plantel para elegir.



Por ejemplo, hoy al estar Maldonado lesionado, Mulet suspendido, solamente teníamos dos volantes. O sea, los que jugaron, volantes centrales, con Jorge Álvarez con un desgaste que, sinceramente, yo tenía dudas que pudiera aguantar los 90 minutos. Entonces, eso es lo que nos preocupa, el no tener dentro del plantel que tenemos las opciones para elegir y, bueno, ahí tenemos que evitar eso.



Como yo digo siempre, la frase mía es que no se caigan los soldados, para afrontar los dos compromisos que son totalmente estresantes y, por sobre todas las cosas, exigentes, y tenemos que estar a la altura. En Costa Rica dicen que Olimpia es impresionante. Lo califican de un equipo que no hay en Costa Rica. ¿Debemos creernos eso como hondureños, que no existe un equipo como Olimpia para jugar al fútbol, o cree que lo hacen un tema mediático?



Primero que yo, gracias a Dios, no tengo redes sociales y no miro nada. La verdad que no sabía que habían dicho eso. Pero si lo dicen, para mí es un orgullo. Para los olimpistas tiene que ser un orgullo, porque si dicen eso, si lo dicen de verdad, es porque ven trabajo, ven un equipo que independientemente de donde juegue, se planta y está a la altura de la circunstancia. Si lo dicen por ahí para desviar la responsabilidad, es problema de ellos que no quieren asumir su responsabilidad. Nosotros la asumimos, nosotros tenemos que salir campeones, ¿está claro? No, no tenemos que ganar el partido jueves, vamos a salir a ganar y tenemos que salir campeones.



Por historia, por lo que produce el equipo en cada partido, por lo que ha hecho en la campaña internacional, y no le esquivamos el bulto. Nosotros no podemos decir “sí, sabemos que es un partido difícil, pero que no podemos estar a la altura de ganarlo”; vamos a estar a la altura de ganarlo. Después hay montones de cosas que pasan en un partido: desenlaces, situaciones, detalles que a lo mejor por ahí te juegan en contra. Pero nosotros no nos creemos eso, pero estamos seguros que somos un buen equipo y estamos para afrontar cualquier rival que se nos ponga enfrente.



Después los resultados dependen de muchas situaciones. Por ejemplo, como dependió hoy, que era un resultado que para mí tenía que haber sido mucho más largo y, por ahí, por un error humano se nos hizo más corto, porque en definitiva pasó eso. Así que, bueno, por un lado estamos contentos de que hablen bien de nosotros, a veces es lindo también que hablen bien.