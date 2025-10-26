Espinel preocupado por el corto plantel de Olimpia y responde a lo que dicen en Costa Rica: "Tenemos que salir campeones"

<b>¿Qué aspectos resalta de este partido? Hubo mucha rotación y el equipo creo que mostró un alto nivel y de cara al partido de vuelta ante Alajuelense, ¿cómo está Axel Jamir Maldonado, que no ha jugado y no ha estado entre los suplentes también esta noche?</b><br /><br />Con respecto al partido de hoy, creo que se hizo un partido correcto. Muy contento con la ratificación de algunos jugadores que van teniendo cada vez más minutos. Era un partido difícil, con un rival que también tiene sus cosas para hacernos daño. <br /><br />Bueno, creo que en líneas generales controlamos los 90 minutos del juego, sin hacer un gran partido, pero sí lo controlamos y se jugó bien. Creo que el marcador queda muy corto, podríamos haber tenido más largo el marcador, pero bueno, el fútbol hondureño tiene estas cosas, cada partido es difícil, hay que jugarlo, hay mucha tensión en los dos equipos también, porque estamos jugando cosas importantes. Así que conforme, muy contento por el trabajo y realmente dentro de lo planificado salió casi todo por ahí.<br /><br />Nos faltó tener un poquito más de tenencia de la que tuvimos y no regalarle tanto el campo por el momento a Real España. Pero bueno, son cosas a corregir. Y con respecto a lo de Maldonado, se le hizo un tratamiento hace dos días y él no podía, de hecho ayer no entrenó, hoy tampoco, y bueno, veremos en estos días a ver si puede entrenar y en qué condiciones puede llegar para el jueves. Lo estamos evaluando día a día, así que todavía tenemos las esperanzas de que pueda estar dentro del plantel.<b>Cambiando de tema y pensando en Alajuelense, ¿cómo lo está viviendo usted? Un momento importante para la historia de Olimpia, que no llegaba a estas instancias desde hace varios torneos. Y también, ¿cómo siente que llegue el equipo para ese compromiso</b><br /><br />Vivirlo como se vive la profesión, mostrar tranquilidad por fuera, pero por dentro la ansiedad y, por supuesto, ante uno de los hechos más lindos que hay para jugar, que es una semifinal, para estar en una final de un campeonato internacional, que no se da todos los días, y bueno, y con la responsabilidad que lleva de estar en Olimpia. Más allá de que hicimos un buen trabajo en el partido de ida, lo dije en la conferencia de prensa: si no hacemos un trabajo excelente, va a ser difícil, pero bueno, las expectativas son de eso, de recuperar las energías a partir de mañana, ir planificando cada detalle y cada día para no errarle nosotros, como somos responsables de esa planificación, y bueno, tener la oportunidad de llegar en óptimas condiciones para el jueves y demostrar nuevamente que estamos capacitados para estar a la altura de este campeonato de semejante prestigio.