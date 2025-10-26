Olimpia se llevó el triunfo muy trabajado ante un Real España que no se achicó y llegan finos contra Alajuelense

El clásico no defraudó. Los dos clubes luchan por ser finalistas de la <b>Copa Centroamericana 2025 </b>y deleitaron a los aficionados en el cierre de la jornada 16 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.Finalmente el Olimpia selló un triunfo valioso de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-real-espana-clasico-imperdible-horario-donde-copa-centroamericana-liga-AN27915324" target="_blank">2-1 sobre Real España</a></b> en el estadio Nacional Chelato Uclés para mantener su ventaja en la cima del campeonato, ahora tiene 34 puntos.