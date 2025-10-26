Olimpia se llevó el triunfo muy trabajado ante un Real España que no se achicó y llegan finos contra Alajuelense

El clásico no defraudó. Los dos clubes luchan por ser finalistas de la Copa Centroamericana 2025 y deleitaron a los aficionados en el cierre de la jornada 16 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. Finalmente el Olimpia selló un triunfo valioso de 2-1 sobre Real España en el estadio Nacional Chelato Uclés para mantener su ventaja en la cima del campeonato, ahora tiene 34 puntos.

LAS ACCIONES DEL ENCUENTRO Fue el joven Nixon Cruz que convirtió la banda derecha del Olimpia en una autopista, Edwin Lobo no encontraba la fórmula para detenerlo. Y casi marca con un derechazo que pasó saludando el arco de Edrick Menjívar. Sin embargo, el León tiene sus armas y cuando aparecen son letales. Kevin "Choloma" López aprovechó el centro de Jerry Bengtson y de palomita se lanzó para mandar el balón a las redes con el 1-0 al minuto 17.

Poco a poco el Real España fue presentando las credenciales en ataque y tras un tiro de esquina de Roberto Osorto, apareció con un testazo Wesly Decas y el esférico se estrelló en el poste. MÁS GOLES EN EL COMPLEMENTO Al 54, tapadón del Caracol Menjívar luego del centro de Nixon Cruz y Gustavo Moura de taquito logró el remate con sello de gol, pero el meta olimpista la desvió y mantenía su arco en cero. Olimpia metió presión en ataque y fue contundente la aparición de Maynor Arzú, el panameño Daniel Aparicio Jacobs lo derribó y el árbitro Jefferson Escobar sancionó el claro penal. Y Yustin Arboleda anotó con drama luego de ejecutar el lanzamiento penal, pero Buba López lo tapó y en el contrarremate el espigado atacante colombo-hondureño puso el 2-0 al 67.

A falta de 10 minutos, Buba López demostró su potencial desviando los remates de Kevin Güity y el Mango Sánchez, ambos con destino a las redes, pero evitó el aumento en el marcador.

Tocando las puertas del final, Darlin Mencía aprovechó la inexperiencia del zaguero Clinton Bennett y logró el penal. Bryan Moya apareció para el lanzamiento donde Menjívar la desvió, pero impactó en el horizontal y Gustavo Moura con un cabezazo hizo el descuento aurinegro. No le ajustó el tiempo a la Máquina para volver a tener otra oportunidad clara en el partido y llegó el pitazo final. Olimpia selló el triunfo y Real España se quedó en la cuarta plaza con 22 unidades. Tanto Real España como Olimpia jugarán en unos días por las semifinales de vuelta de la Copa Centroamericana 2025 ante Xelajú y Alajuelense en Guatemala y Honduras.